Adana Demirspor'un evinde rakibi Gaziantep FK

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un evinde rakibi Gaziantep FK
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11 Mayıs 2024 13:54
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar (yarın) Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 10 galibiyet ve 14 beraberlikle 44 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 35 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı.

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