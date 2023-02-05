Adana Demirspor, Ümraniye deplasmanında

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde geçen hafta sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 4 maçını kaybetmeyen Adana ekibi, Ümraniyespor karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor, ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde geçen hafta sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 4 maçını kaybetmeyen Adana ekibi, Ümraniyespor karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor, ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.
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