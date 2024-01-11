Adana Demirspor: 'Maçı kazanmayı istiyorduk'

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında ağırladığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik sorumlu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, " İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı." dedi.
Hoşfikirer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın sonlarına kadar düşündükleri şeyi uyguladıklarını ve başarılı olup 2-0 skoru bulduklarını belirtti.
Son 10 dakikada konsantrasyon kaybı olduğunu ifade eden Hoşfikirer, şunları dile getirdi:
"Pozisyonlar da bulduk. Fakat değerlendiremedik. Ama maçın gidişatında başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı. Yoğun maç trafiği içerisinde rahatlamak istiyorduk. Bildiğiniz gibi 3-4 güne bir maçlar oynuyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Yine her zamanki gibi coşkulu, akıcı ve tempolu oyunumuzu sahadan hiç eksik etmeyeceğiz."
Hoşfikirer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın sonlarına kadar düşündükleri şeyi uyguladıklarını ve başarılı olup 2-0 skoru bulduklarını belirtti.
Son 10 dakikada konsantrasyon kaybı olduğunu ifade eden Hoşfikirer, şunları dile getirdi:
"Pozisyonlar da bulduk. Fakat değerlendiremedik. Ama maçın gidişatında başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı. Yoğun maç trafiği içerisinde rahatlamak istiyorduk. Bildiğiniz gibi 3-4 güne bir maçlar oynuyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Yine her zamanki gibi coşkulu, akıcı ve tempolu oyunumuzu sahadan hiç eksik etmeyeceğiz."
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