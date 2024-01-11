Adana Demirspor: 'Maçı kazanmayı istiyorduk'

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında ağırladığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik sorumlu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, " İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı." dedi.



Hoşfikirer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın sonlarına kadar düşündükleri şeyi uyguladıklarını ve başarılı olup 2-0 skoru bulduklarını belirtti.



Son 10 dakikada konsantrasyon kaybı olduğunu ifade eden Hoşfikirer, şunları dile getirdi:



"Pozisyonlar da bulduk. Fakat değerlendiremedik. Ama maçın gidişatında başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı. Yoğun maç trafiği içerisinde rahatlamak istiyorduk. Bildiğiniz gibi 3-4 güne bir maçlar oynuyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Yine her zamanki gibi coşkulu, akıcı ve tempolu oyunumuzu sahadan hiç eksik etmeyeceğiz."





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