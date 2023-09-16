Adana Demirspor'dan film gibi operasyon: Balotelli

Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Avrupa kupalarında yeniden mücadele etmek için iddialı bir kadro kuran Mavi Şimşekler, eski forveti Mario Balotelli'yi yeniden renklerine bağladı.



Adana Demirspor'un Mario Balotelli transferinin perde arkasında yaşanan süreç ortaya çıktı. İşte film gibi transfer operasyonunun detayları...



Edinilen bilgiye göre; Mario Balotelli, İsviçre 2. Lig ekibi Sion ile olan sözleşmesini sabah saatlerinde (15 Eylül) karşılıklı anlaşma sonucunda feshetti. İtalyan santrfor bu hamlesiyle bonservisini eline aldı.



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sabah saatlerinde Frankfurt'tayken, Mario Balotelli ile avukatı Roma'da evrak işlemlerini tamamladı. Murat Sancak ve Mario Balotelli arasındaki görüşmenin ardından İtalyan santrfor ile avukatı, özel uçak ayarladı ve Frankfurt'a gitti.



Frankfurt'ta buluşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Mario Balotelli arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve transfer resmiyet kazandı.



ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI



Mario Balotelli, Adana Demirspor'da ilk döneminde gösterdiği performansla hayran bıraktı. İtalyan santrfor, Mavi Şimşekler'de 35 resmi maçta oynama fırsatı yakaladı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 19 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. İtalyan yıldız aynı süreçte takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.



Tecrübeli santrfor, 2022-2023 sezonunda 2 milyon 620 bin euro karşılığında İsviçre ekibi Sion'un yolunu tuttu. İsviçre ekibinde oldukça kötü bir sezon geçiren Mario Balotelli, sık sık taraftarların tepkisiyle karşılaştı. İtalyan oyuncunun takımı sezon sonunda küme düştü.



Mario Balotelli'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro. İtalya Milli Takımı'nda 36 maça çıkan Mario Balotelli, 14 gol sevinci yaşadı.



