Adana Demir, tek eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demir, tek eksikle çalıştı
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15 Nisan 2022 16:57
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Hafif sakatlığı bulunan Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli, takımdan ayrı koşu yaptı.

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