Acun Ilıcalı: 'Bir şampiyonluğu elinden alındı'

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. Daum'un vefatının ardından spor dünyasından çok sayıda açıklama geldi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR
AZİZ YILDIRIM: "Fenerbahçe'nin 2003-2004 ve 2004-2005 şampiyonluklarında takımımızın teknik direktörü olan, futbol takımımıza kişilikli bir futbol anlayışı aşılayan, değerli futbol insanı Christoph Daum'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamız Christoph Daum'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım."
CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR
FB TV, Daum'un vefat etmesinin ardından özel yayın gerçekleştirdi. İşte canlı yayında yapılan açıklamalar...
FENERBAHÇE GENEL SEKRETERİ BURAK KIZILHAN: "Dün gece üzücü bir haberle gerçekten hepimiz şoke olduk. Önce sosyal medyada haberler çıktı, inanmak istemedik. Ailesiyle irtibat kurduk ve bu üzücü haberi öğrendik. Bizim için, Türk halkı için çok önemliydi. Bir jenerasyonun en sevdiği spor adamlarından birisiydi. Şampiyonluklar, kupalar kazandık. Üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun."
YUSUF ŞİMŞEK: "Üzücü bir gün... 2003 yılında Christoph Daum ile tanışmıştık. Son 5-6 yılda ise Türkiye'ye geldiğinde görüşürdük. Türk dostudur. 4-5 ay çalıştık ama bende izi çok büyüktür. "Devre arasında ayrılma, şampiyonluk kupasını seninle kaldıracağız" demişti ama oynamak istediğim için Fenerbahçe'den ayrıldım. Türk futbolu için önemli bir isimdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş camialarına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Hoca ile ne konuşursan yazar, not alırdı. Düzgün beyefendi bir adamdı. Başımız sağ olsun."
"ŞAMPİYONLUĞU ELİNDEN ALINDI
FENERBAHÇE ASBAŞKANI ACUN ILICALI: "Söylenecek çok şey var ama bu kadar kısa sürede ancak duygularımı söyleyebilirim. Fenerbahçe'mize çok güzel şampiyonluklar yaşattı. Üçüncü şampiyonluğu garip bir maçla elinden alındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Türk futboluna güzel şeyler kazandırdı. Türkiye'ye ruhu ile gelen, bizden biri olan bir insanı kaybettik. Alman ve dünya futbolu için de önemi olan biri. Çok zor elde edilebilecek başarılar yakaladı. İnsan olarak kimseyi üzmeyen bir adamdı. En büyük rakipleriyle bile sarmaş dolaş olabilen, Fair-Play simgesi bir isimdi. Ülkemize gelmesi olay olmuştu, Türkiye'deki başarıları da olay oldu. 'Kazanmak için her yol mübah' demeyen, düzgün şekilde mücadele eden, ülkemizdeki herkesin iyi anacağı bir insan. Büyük bir kayıp, hepimizin sonunda tadacağı şeyi hocamız da tattı.. Onu kaybettik. Christoph Daum'u hep güzel anacağız."
ACUN ILICALI: "Christoph Daum, Beşiktaş'ta muhabirlik yaptığım dönemde benim Fenerbahçeli olduğumu biliyordu. Maçlardan sonra çok fazla şakalaşıyorduk. 'Bu hafta siz kazanacak mısınız?' diyordu bana. Haftanın 5 günün Daum ile geçiriyordu. Sonra Fenerbahçe'ye geldi, ikimiz de Fenerbahçe'de buluştuk. Güzel hatırlayacağım anılarımız oldu."
ALİ GÜNEŞ: "Christoph Daum'un ölümü bizi üzüntüye boğdu. Fenerbahçe'de onun sayesinde ikinci şampiyonluğumu yaşadım. Bana kattığı mutluluklar için, Fenerbahçe taraftarına yaşattığı mutluluklar için kendisine teşekkür ederim. Toprağı bol olsun, ailesine sabır diliyorum. Türkiye'yi her zaman Almanya'da güzel temsil eden, Almanya'da Fenerbahçe'nin reklamını yapan ve ismini duyuran bir teknik adamdı. Türk futboluna güzel katkıları oldu. Hiçbir zaman Türkiye ve Fenerbahçe'yi unutmadı. Bizden biriydi. Vefat haberi beni ciddi şekilde üzdü. Hastalığından dolayı ölümü bekleniyordu ama her ölüm maalesef erken oluyor. Önemli bir insanı kaybettik. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun başı sağ olsun."
MURAT HACIOĞLU: "Christoph Daum ile şampiyon olduğumuz sene Konya deplasmanında son maçımızda beni kadroya almadı. Çok fazla üzülmüştüm. Ancak teknik direktörlük tarafına geçince insan farklı düşünüyor. Bana çok şey kattı. Söylenecek çok fazla şey yok, üzgünüz. Birçok şey yaşadık. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Türk futbolu önemli bir isim kaybetti. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyordu."
"GÜZEL BİR ADAMI KAYBETTİK"
MERT NOBRE: "Futbol için kötü bir gün, güzel bir adamı kaybettik. Benim kariyerim için çok önemli bir teknik direktördü. Benim için bir baba gibiydi. Acı bir gün, konuşmak bile çok zor. Daum ile geçen sene çok güzel bir röportaj yaptık, harika bir sohbet oldu. Türkiye'de önemli işler yaptı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de güzel zamanları oldu. Aynı şekilde Alman futbolu için de önemli bir isimdi. Hayatta her şey var, ölüm de var."
SERKAN BALCI: "Christoph Daum, bizim için gerçekten nimetti. İlk sezonunda gelir gelmez bizimle çok ilgilendi. İlk şampiyonluğumu onunla yaşadım. Sağ bek pozisyonunda ilerlememe çok katkı yaptı. Ona teşekkür ederim. Nurlar içinde uyusun. Güzel anılar, güzel şampiyonluklar yaşadık. Oynamadığım için üzülüyordum. Bir gün beni odasına çağırdı ve 'Oynamak için zamanın var' dedi. Sonra formayı verdi ve uzun süre oynadım. Çok büyük bir futbol adamını kaybettik. Ölüm haberindeki fotoğrafı görünce üzüldüm."
SERKAN BALCI: "Christoph Daum, oyuncularıyla mesafesini korurdu. Zaman zaman odasına çağırı ve sohbet ederdi. Zaman zaman da hatanı sana harika şekilde gösterirdi. Bir gün bana altı pas içinden 5 şut çektirdi. Aradan bir hafta geçti ve bana bir vuruş öğretmeye çalıştı. Orta keserken bunu yapmam için beni özel çalıştırdı aslında. Zaman zaman bir baba gibi bize kızardı, zaman zaman ise çok güzel sohbet ederdi. Gençken anlamıyorduk ama sonrasında Daum'un ne kadar haklı olduğunu öğrenmiş olduk. Bize hep tecrübe kazandırdı."
RECEP BİLER: "Christoph Daum'un ölümüne çok üzüldük. Kısa bir süre önce Antalya'da beraberdik. Onun oraya geleceğini duyduğumda heyecanlanmıştım. Daum'un rahatsızlığını biliyorduk. Antalya'da gördüğümde nasıl bir tepki vereceğimi bilemedim, rahatsız olduğum için ona zarar vermek istemiyordum. Beni gördü ve ellerini açarak 'Büyük kaleci Recep' diyerek sarıldı. Bana sarılması çok mutlu etti, dört sene beraber çalıştık. Güzel günlerimiz oldu, birbirimize kızdığımız günlerimiz de oldu. Ancak futbolcusuyla hep iyiydi. Türkiye aşığıydı, Fenerbahçe'yi çok seviyordu. Böyle bir insanı kaybetmemiz üzücü oldu. Ailesine sabır diliyorum."
"DAUM'A FEVRİ HAREKETLERİM OLDU"
SERVET ÇETİN: "Christoph Daum'a Allah rahmet eylesin. Bizim için çok değerli bir insandı. Türk gibiydi işin açıkçası. Futbolculara yaklaşımıyla çok iyi bir insandı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde gençtim ve çok oynayamadım. Lig başlamışız ve takım oturmuştu geldiğimde. Ben ise hocayı rahatsız edecek fevri hareketlerde bulunuyordum. Otoritesini sarsacak hareketlerim oldu ama ona rağmen bana sahip çıktı. Başka insan olsa beni kadro dışı bırakır ve Fenerbahçe'den gönderebilirdi. Beni hep destekledi, ikinci senesinde hep oynattı. Mekanı cennet olsun, çok üzgünüm. Türk futboluna çok şeyler katmıştır. İstiklal Marşımızı ile her maç okurdu. Böyle bir değeri kaybettiğimiz için üzgünüz."
FATİH AKYEL: "Christoph Daum'un ölümüne çok üzüldük. Türkiye'ye bi dönem damga vurdu. İyi bir hocaydı. Birçok şeyi, birçok futbolcuya öğretti. Güzel şeyler yaşadık. Allah rahmet eylesin. Zaman zaman çıkışları, renkli kişiliği ile Türk futboluna bir dönem damgasını vurdu. Güzel anılarımız var. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Dünya futbolu iyi bir teknik direktör kaybetti. Türkiye'de Türk insanına çok alışkın, bizi çabuk anlayabilen insandı. Bize yakındı, mekanı cennet olsun."
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR
AZİZ YILDIRIM: "Fenerbahçe'nin 2003-2004 ve 2004-2005 şampiyonluklarında takımımızın teknik direktörü olan, futbol takımımıza kişilikli bir futbol anlayışı aşılayan, değerli futbol insanı Christoph Daum'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamız Christoph Daum'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım."
CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR
FB TV, Daum'un vefat etmesinin ardından özel yayın gerçekleştirdi. İşte canlı yayında yapılan açıklamalar...
FENERBAHÇE GENEL SEKRETERİ BURAK KIZILHAN: "Dün gece üzücü bir haberle gerçekten hepimiz şoke olduk. Önce sosyal medyada haberler çıktı, inanmak istemedik. Ailesiyle irtibat kurduk ve bu üzücü haberi öğrendik. Bizim için, Türk halkı için çok önemliydi. Bir jenerasyonun en sevdiği spor adamlarından birisiydi. Şampiyonluklar, kupalar kazandık. Üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun."
YUSUF ŞİMŞEK: "Üzücü bir gün... 2003 yılında Christoph Daum ile tanışmıştık. Son 5-6 yılda ise Türkiye'ye geldiğinde görüşürdük. Türk dostudur. 4-5 ay çalıştık ama bende izi çok büyüktür. "Devre arasında ayrılma, şampiyonluk kupasını seninle kaldıracağız" demişti ama oynamak istediğim için Fenerbahçe'den ayrıldım. Türk futbolu için önemli bir isimdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş camialarına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Hoca ile ne konuşursan yazar, not alırdı. Düzgün beyefendi bir adamdı. Başımız sağ olsun."
"ŞAMPİYONLUĞU ELİNDEN ALINDI
FENERBAHÇE ASBAŞKANI ACUN ILICALI: "Söylenecek çok şey var ama bu kadar kısa sürede ancak duygularımı söyleyebilirim. Fenerbahçe'mize çok güzel şampiyonluklar yaşattı. Üçüncü şampiyonluğu garip bir maçla elinden alındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Türk futboluna güzel şeyler kazandırdı. Türkiye'ye ruhu ile gelen, bizden biri olan bir insanı kaybettik. Alman ve dünya futbolu için de önemi olan biri. Çok zor elde edilebilecek başarılar yakaladı. İnsan olarak kimseyi üzmeyen bir adamdı. En büyük rakipleriyle bile sarmaş dolaş olabilen, Fair-Play simgesi bir isimdi. Ülkemize gelmesi olay olmuştu, Türkiye'deki başarıları da olay oldu. 'Kazanmak için her yol mübah' demeyen, düzgün şekilde mücadele eden, ülkemizdeki herkesin iyi anacağı bir insan. Büyük bir kayıp, hepimizin sonunda tadacağı şeyi hocamız da tattı.. Onu kaybettik. Christoph Daum'u hep güzel anacağız."
ACUN ILICALI: "Christoph Daum, Beşiktaş'ta muhabirlik yaptığım dönemde benim Fenerbahçeli olduğumu biliyordu. Maçlardan sonra çok fazla şakalaşıyorduk. 'Bu hafta siz kazanacak mısınız?' diyordu bana. Haftanın 5 günün Daum ile geçiriyordu. Sonra Fenerbahçe'ye geldi, ikimiz de Fenerbahçe'de buluştuk. Güzel hatırlayacağım anılarımız oldu."
ALİ GÜNEŞ: "Christoph Daum'un ölümü bizi üzüntüye boğdu. Fenerbahçe'de onun sayesinde ikinci şampiyonluğumu yaşadım. Bana kattığı mutluluklar için, Fenerbahçe taraftarına yaşattığı mutluluklar için kendisine teşekkür ederim. Toprağı bol olsun, ailesine sabır diliyorum. Türkiye'yi her zaman Almanya'da güzel temsil eden, Almanya'da Fenerbahçe'nin reklamını yapan ve ismini duyuran bir teknik adamdı. Türk futboluna güzel katkıları oldu. Hiçbir zaman Türkiye ve Fenerbahçe'yi unutmadı. Bizden biriydi. Vefat haberi beni ciddi şekilde üzdü. Hastalığından dolayı ölümü bekleniyordu ama her ölüm maalesef erken oluyor. Önemli bir insanı kaybettik. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun başı sağ olsun."
MURAT HACIOĞLU: "Christoph Daum ile şampiyon olduğumuz sene Konya deplasmanında son maçımızda beni kadroya almadı. Çok fazla üzülmüştüm. Ancak teknik direktörlük tarafına geçince insan farklı düşünüyor. Bana çok şey kattı. Söylenecek çok fazla şey yok, üzgünüz. Birçok şey yaşadık. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Türk futbolu önemli bir isim kaybetti. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyordu."
"GÜZEL BİR ADAMI KAYBETTİK"
MERT NOBRE: "Futbol için kötü bir gün, güzel bir adamı kaybettik. Benim kariyerim için çok önemli bir teknik direktördü. Benim için bir baba gibiydi. Acı bir gün, konuşmak bile çok zor. Daum ile geçen sene çok güzel bir röportaj yaptık, harika bir sohbet oldu. Türkiye'de önemli işler yaptı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de güzel zamanları oldu. Aynı şekilde Alman futbolu için de önemli bir isimdi. Hayatta her şey var, ölüm de var."
SERKAN BALCI: "Christoph Daum, bizim için gerçekten nimetti. İlk sezonunda gelir gelmez bizimle çok ilgilendi. İlk şampiyonluğumu onunla yaşadım. Sağ bek pozisyonunda ilerlememe çok katkı yaptı. Ona teşekkür ederim. Nurlar içinde uyusun. Güzel anılar, güzel şampiyonluklar yaşadık. Oynamadığım için üzülüyordum. Bir gün beni odasına çağırdı ve 'Oynamak için zamanın var' dedi. Sonra formayı verdi ve uzun süre oynadım. Çok büyük bir futbol adamını kaybettik. Ölüm haberindeki fotoğrafı görünce üzüldüm."
SERKAN BALCI: "Christoph Daum, oyuncularıyla mesafesini korurdu. Zaman zaman odasına çağırı ve sohbet ederdi. Zaman zaman da hatanı sana harika şekilde gösterirdi. Bir gün bana altı pas içinden 5 şut çektirdi. Aradan bir hafta geçti ve bana bir vuruş öğretmeye çalıştı. Orta keserken bunu yapmam için beni özel çalıştırdı aslında. Zaman zaman bir baba gibi bize kızardı, zaman zaman ise çok güzel sohbet ederdi. Gençken anlamıyorduk ama sonrasında Daum'un ne kadar haklı olduğunu öğrenmiş olduk. Bize hep tecrübe kazandırdı."
RECEP BİLER: "Christoph Daum'un ölümüne çok üzüldük. Kısa bir süre önce Antalya'da beraberdik. Onun oraya geleceğini duyduğumda heyecanlanmıştım. Daum'un rahatsızlığını biliyorduk. Antalya'da gördüğümde nasıl bir tepki vereceğimi bilemedim, rahatsız olduğum için ona zarar vermek istemiyordum. Beni gördü ve ellerini açarak 'Büyük kaleci Recep' diyerek sarıldı. Bana sarılması çok mutlu etti, dört sene beraber çalıştık. Güzel günlerimiz oldu, birbirimize kızdığımız günlerimiz de oldu. Ancak futbolcusuyla hep iyiydi. Türkiye aşığıydı, Fenerbahçe'yi çok seviyordu. Böyle bir insanı kaybetmemiz üzücü oldu. Ailesine sabır diliyorum."
"DAUM'A FEVRİ HAREKETLERİM OLDU"
SERVET ÇETİN: "Christoph Daum'a Allah rahmet eylesin. Bizim için çok değerli bir insandı. Türk gibiydi işin açıkçası. Futbolculara yaklaşımıyla çok iyi bir insandı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde gençtim ve çok oynayamadım. Lig başlamışız ve takım oturmuştu geldiğimde. Ben ise hocayı rahatsız edecek fevri hareketlerde bulunuyordum. Otoritesini sarsacak hareketlerim oldu ama ona rağmen bana sahip çıktı. Başka insan olsa beni kadro dışı bırakır ve Fenerbahçe'den gönderebilirdi. Beni hep destekledi, ikinci senesinde hep oynattı. Mekanı cennet olsun, çok üzgünüm. Türk futboluna çok şeyler katmıştır. İstiklal Marşımızı ile her maç okurdu. Böyle bir değeri kaybettiğimiz için üzgünüz."
FATİH AKYEL: "Christoph Daum'un ölümüne çok üzüldük. Türkiye'ye bi dönem damga vurdu. İyi bir hocaydı. Birçok şeyi, birçok futbolcuya öğretti. Güzel şeyler yaşadık. Allah rahmet eylesin. Zaman zaman çıkışları, renkli kişiliği ile Türk futboluna bir dönem damgasını vurdu. Güzel anılarımız var. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Dünya futbolu iyi bir teknik direktör kaybetti. Türkiye'de Türk insanına çok alışkın, bizi çabuk anlayabilen insandı. Bize yakındı, mekanı cennet olsun."
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