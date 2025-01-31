Acun Ilıcalı: 'Başkanımızın dünyasal gücünü kullandık'

Eşleşmeyi değerlendiren Acun Ilıcalı, "Şahsi olarak düşüncemi söyleyeyim, Allah gönlüme göre verdi. Bizim için bence güçlü rakiplere bakınca en güçlü rakiplerden biri değil. Kötü bir kura çektik asla demem. Çok iyi bir kura demem ama iyi bir kura derim." dedi.



"MUTLUYUZ, UMUTLUYUZ"



Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansından memnun olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Ülkemizde bazı şeyler futbol tabii ki herkesin kendi yorumunu yapacağı bir spor, saygı duyuyorum tabii ki, herkesin görüşü olabilir ama Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansını son derece tebrik ediyoruz, memnunuz. En önemli sebebi çok az takımın başına gelebilecek şeyler bizim başımıza geldi. Bazı oyuncularımızı Avrupa listesi kapandığı için UEFA listesine yazamadık. Bazı futbolcular listeye giremedi. Oyuncularımız sakatlandı. Ferdi'yi kaybettik. Onun üzerine Oosterwolde'nin sakatlığı gerçekleşti. Sakatlıklar üst üste geldi. Kadro daraldı. En kritik maçta kart cezalısı falan derken... Hayatımda ilk kez gördüğüm kardeşlerimle seyahat ettim Danimarka'ya. En zor kurayı çeken 3 takımdan biri Fenerbahçe'ydi. Bu kadar negatif durum üzerine takımımızın bu turdan çıkması gayet başarılı. Bundan sonra Anderlecht önemli bir takım ama Belçika takımlarına karşı ülkemizin bir başarısı vardı. Mutluyuz, umutluyuz." ifadelerini kullandı.



"BİZİM HEDEFİMİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR"



"Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Tartışılacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin başka bir hedefi olamaz." sözlerini sarf etti.



"FENERBAHÇE'DE PAZAR GÜNÜ YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"



Acun Ilıcalı ayrıca, "Biz taraftarımızla, futbolcularımızla, yönetimimizle bu yola baş koyduk. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz, iyi kadro kuracağız, iyi hoca getireceğiz dedik. Hocamızı kimsenin tartışma lüksü yok Türkiye'de. Hocamıza istediği kadroyu verdik. Daha da iyisini vereceğiz. Biz yönetim olarak, yönetici arkadaşlarımla birlikte, başkanımız başta olmak üzere elimizden gelen tüm desteği vermek istiyoruz. Kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Başkanımız zaten bu konuda gözünü karartmış durumda. Taraftarımız da bunu görüyor. Biz de sonuna kadar arkasındayız başkanımızın. Başkanımızla beraber taraftarımızın hayalini kurduğu yükselte yükselte kuracağız. Bu kadro en iyi kadro mudur, daha iyisini yaparsın. Futbol dinamik bir spor. Amacımız hep daha iyisi, daha iyisi. Bu sahaya da yansıyacak. Kadıköy'de bir şölen olacak pazar günü. Sezon yeniden başlayacak. Birlik beraberlik şovu yapacağız. Kenetlendik, tek yumruk sahada olacağız. Fenerbahçe için yeni bir dönem başlıyor pazar günü." ifadelerini de kullandı.



"BAŞKANIMIZIN DÜNYASAL GÜCÜNÜ KULLANDIK"





Milan Skriniar transferinde Başkan Ali Koç'un büyük payı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Ali Koç'un "Ben yok biz varız. Bütün yönetimdeki arkadaşlarımız, başkanımız beraber karar alıp yürüyoruz. Başkanımız bazen iki telefonla sorunları çözüyor. Herkes olayın bir tarafından tutuyor. Mario, Okan olsun, Başkanımız olsun, Sevgili Ahmet Ketenci... Kime görev düşerse orada. Fenerbahçeiler, Ali Koç gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı. Başkanla beraber transferde çalışırken onun dünyasal gücünü de kullandığımız oluyor. Skriniar transferinde mesela, çok ciddi derecede Ali Koç farkını yaşadık. Detayları başka zaman anlatırım. Skriniar transferinde kahraman varsa başkanımızdır. Başkanımızın Ali Koç olmasını bu transferde çok hissettim. O açıdan mutluyum." açıklamasında bulundu.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Transferlerle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, A Spor'a yaptığı açıklamada ise "Taraftarımız çok iyi biliyor, yabancı sınırı var. Şu anda yabancı sınırını doldurduk. Kadromuzu güçlendirdik. Taraftarımıza sözümüz vardı, en iyisini yapacağız diye. Biz de onun için çalışıyoruz. Biz büyük bir takımız. Taraftarımız bize güvendi. Bize sorumluluk verdi. Bunun için çalışıyoruz. Devre arasında transfer kolay olmaz. Gerçekleştiği için çok mutluyuz. İyi bir kadromuz vardı ama kadromuzun daha da güçlendiği bir gerçek. Hayal etmek ve gerçekleştirmek farklı bir şeydir. İnanın çok mutluyum. Çok güzel transferler yaptık. Pazar gününü yeni bir sezon açılışı olarak görüyorum. Güzel bir şekilde başlıyoruz." dedi.



UEFA LİSTESİNE YAZILACAK İSİMLER?



Son olarak UEFA listesine yazılacak isimler için konuşan Acun Ilıcalı,

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı,ifadelerini kullandı.