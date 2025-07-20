Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda ödüller dağıtıldı

OKÇULUKLA STRES ATIYORLAR

'DÜNYADA DA BİR MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ'

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

MADALYA VE PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda genç sporcular kıyasıya mücadele ederken, ödüller sahiplerini buldu.Kütahya'da tarihi Okmeydanı'nda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları da tamamlandı. 33 ilden gelen 433 sporcunun 2 gün süren mücadelesinde kızlar ve erkekler 8-9, 10-11 ve 12-13 yaş kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Veysel Durmaz, bölge elemelerine katılan yaklaşık 3 bin sporcu arasından dereceye girerek Kütahya'ya gelen 433 sporcu, 92 kulüp, 33 ilin Türkiye birinciliği için yarıştığını ifade etti. Durmaz,dedi.7 yıldan beri okçulukla uğraşan Mehmet Muaz Kılıçarslan ise, yarışma heyecanını şu sözlerle anlattı:Sporculardan Fatma Zehra Kaplan dadiye konuştu.Deri ustası Burçin Yener Oruç ise, Türk okçuluk sektörünün son dönemde verilen desteklerle beraber gösterdiği gelişimi,sözleriyle ifade etti.Kızlar Minikler 8-9 yaş kategorisinde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Zeynep Serra Doğan, Erkekler Minikler 8-9 yaş kategorisinde Çorum Okçuluk Spor Kulübü'nden Mehmet Ertuğrul Dinçarslan, Kızlar Minikler 10-11 yaş kategorisinde Nazilli Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'den Zeren Sena Uslu, Erkekler Minikler 10-11 yaş kategorisinde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Eymen Ayaz Kül, Kızlar Minikler 12-13 yaş kategorisinde Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üçoklar Okçuluk Spor Kulübü'nden Ülkü Aydın, Erkekler Minikler 12-13 yaş kategorisinde Ankara Gençlik Merkezleri Spor Kulübü'nden Aras Yazıcı birinci sırayı aldı.Yıldız Kızlar Bireysel kategorisinde Konya Bulcuk Spor Kulübü'nden Aysun Sıla Öz, Yıldız Erkekler Bireysel Kategorisinde Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü'nden İsmail Biçici, Yıldız Kızlar Takım kategorisinde Bursa Sipahi Atlı ve Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, Yıldız Erkekler Takım kategorisinde ise, Tokat Erbaa Belediyesi Spor Kulübü birinci olarak kürsüye çıktı.Şampiyonada dereceye girenlere madalyalarını Vali Yardımcısı Harun Kazez, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ömer Koç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim İşçimen tarafından verildi. Miniklerde birinciye 12 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 8 bin lira, yıldızlar da ise birinciye 10 bin lira, ikinciye 8 bin lira, üçüncüye 6 bin lira para dağıtıldı.