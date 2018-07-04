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Abidal'e yasa dışı yollarla karaciğer nakli!

Barcelona'nın ve Fransız futbolunun önemli ismi Eric Abidal'in yasa dışı yollarla karaciğer nakli olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Abidal'e yasa dışı yollarla karaciğer nakli!
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04 Temmuz 2018 12:08
İspanya Polisi, Barcelona Kulübü'nün eski başkanı Sandro Rosell'in Katalan takımının oyuncusu ve yeni sportif direktörü olan Eric Abidal için yasa dışı yollarla (organ mafyası) karaciğer satın aldığına dair dört tane telefon konuşması tespit ettiğini açıkladı. Eric Abidal 2012 yılında o karaciğerin vücuduna nakledilmesiyle kanseri atlatmış ve yeniden hayata tutunmuştu.

Rosell'in yaptığı bu yasa dışı hareket, şu anda devam eden "para akladığı" iddiasıyla yapılan soruşturma sayesinde gün yüzüne çıktı ve mahkeme bu konu hakkında da ayrı bir soruşturma açtı. Telefon konuşmaları ortaya çıkmadan önce, Abidal'in iyileşmesi için gerekli olan karaciğerin, oyuncunun Fransa'dan bir kuzeni tarafından bağışlandığı açıklanmıştı.

İspanya Polisi, bağışlama olayını, yasa dışı yollarla alınan karaciğerin basında bir skandal oluşturmaması adına söylenen bir yalan olduğunu düşünüyor.

Olay hakkında açıklamada bulunan Sandro Rosell'in avukatı, "Konuyla ilgili bilgimiz yok, böyle bir olayın gerçekliğine de inanmıyoruz. Yasa dışı yollarla karaciğer alınıp, Devlet Hastanesi'nde nakile izin verilmesi bana hiç gerçekçi gelmiyor." ifadelerinde bulundu.

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