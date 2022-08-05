Abdullah Avcı: 'Yeni bir hikaye için yola çıktık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezonun açılış maçında İstanbulspor ile karşılaşacakları maç öncesi konuştu.



Avcı yaptığı açıklamada, "Yeni bir hikaye yazmak için bugün yola çıkıyoruz. İstanbulspor hayatımın okulu gibiydi. 4 sene futbolculuk, 2 şampiyonluk, daha sonra 4.5 sene yardımcı antrenörlük, teknik sorumluluk... Harika bir camia; tarihiyle, okuluyla, geçmişiyle... Tekrar Süper Lig'e çıktıkları için tebrik ediyorum. Hayatımın 8.5 senesi geçti İstanbulspor'da." dedi.



Planlı bir takımla karşılaşacaklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Mevcut kadroyla devam ediyorlar. Bize benzer organizasyonları var. Planları olan bir takım. Sahanın içiyle ilgilenen bir teknik direktörleri var." ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı son olarak, "Geçen hafta burada Süper Kupa'yla başladık. Kupa almak son derece önemli. Bu hikayeyi zenginleştirmek istiyoruz. Küçük küçük hedeflerimiz vardı. Süper Kupa'yı almak istiyorduk, aldık. Lige iyi başlamak istiyoruz. 2 hafta sonra da hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemesine en iyi şekilde hazırlanmak. Bugün iyi başladıktan sonra Şampiyonlar Ligi hedefini yakalamak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.





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