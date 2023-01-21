Abdülkerim: "Herkes yüzde yüzle oynuyor"

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim: 'Herkes yüzde yüzle oynuyor'
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21 Ocak 2023 21:38
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Antalyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Abdülkerim, "Antalyaspor çok iyi bir takım, zor bir maçtı. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rakibi iyi analiz ettik ve sonuca ulaştık." dedi.

Başarılı savunma oyuncusu sözlerini, "Takım savunması en önden başlıyor. Herkes yüzde yüz ile oynuyor, kimse kaçmıyor mücadeleden. Victor Nelsson ile iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Fernando Muslera gibi bir faktör var. İnşallah az gol yemeye ve galibiyetlere devam ederiz." diye tamamladı.

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