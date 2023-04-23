Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük'ün 3-3 berabere kaldığı maçın ardından iki futbolcu arasında gerginlik yaşandı.



Maç içerisinde sık sık karşı karşıya gelen Abdülkerim Bardakçı ile Mbaye Diagne, son düdüğün ardından tartışma yaşadı.



Abdülkerim Bardakçı ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Mbaye Diagne arasındaki bu gerginlik, diğer futbolcuların araya girmesiyle son buldu.





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