Abdi Serdar Üstünsalih: 'İnancın zaferi'

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Opet'e 3-2 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.



VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan play-off final serisinin 5'inci ve son müsabakasının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şampiyonluk kupasını VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak'a takdim etti.



Büyük bir sevinç yaşan sarı-siyahlı oyuncular ve teknik heyet, şampiyonluğu Queen'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.



Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'a da ikincilik ödülü verildi.



Final serisinin en değerli oyuncusu, VakıfBank'tan Zehra Güneş seçildi.



VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnancın zaferi. İnandık ve başardık. 5 kupa hedefimiz var. 5 kupanın 4'ünü kazandık. 5'incisini 22 Mayıs'ta Slovenya'da alarak ülkemize bir gurur daha yaşatacağız." diye konuştu.



"VakıfBank Kulübü 85 altyapı oyuncusu ve bin 200 spor okulu öğrencisiyle voleybola hizmet ediyor." diyen Üstünsalih, "VakıfBank, kadın voleyboluna ilgiyi arttırmıştır. Çok güzel bir salonumuz ve altyapımız var. Seyircimiz muhteşem. Melis Gürkaynak da bizim 23 yıldır çalıştığımız bir oyuncumuz. Türkiye'nin en çok kupa kazanan oyuncusu unvanını aldı. 2 numaralı Gözde gibi o da VakıfBank'ın gönlünde ve salonunda yerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Neslihan Güler: "Çok mutluyuz"



VakıfBank Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Sezon başında 5 kupa hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Neslihan Demir Güler, "Çok mutluyuz. Teşekkür edecek çok isim var. Öncelikle başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih bize inancını hiç kaybetmedi. Onun nezdinde yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Sporcu arkadaşlarımıza ve teknik heyete çok teşekkür ediyorum. Finale yakışır bir maç oldu. Çok güzel bir seriydi. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Neslihan Demir Güler, 22 Mayıs'ta CEV Şampiyonlar Ligi finaline çıkacaklarını hatırlatarak, "Bu akşam şampiyonluğumuza sevineceğiz. Yarından itibaren o maça hazırlanacağız. O maç da bizim için çok önemli. İnşallah orada da altın madalyayı ülkemize getiririz." şeklinde görüş belirtti.



Şampiyonlar



VakıfBank'ın art arda 4. şampiyonluğunu elde ettiği kadın voleybolunda 38 sezonun şampiyonları şunlar:



1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası



1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası



1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank



1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta



1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası



1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank



1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank



1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta



2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta



2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı



2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva



2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem



2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem



2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem



2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA



2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank



2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank



2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig



2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank



2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe



2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank



2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank



2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi



2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank



2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank





