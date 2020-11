A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi Grup 3'te 5. maçında Rusya ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Milli Takımımız, Rusya'yı 3-2 yendi. Böylece A Milli Takımımız, 7 maç sonra Rusya'yı ilk kez mağlup etti. Ayrıca Milliler, 2020 yılında ilk kez kazandı.



A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada (penaltı) Cenk Tosun kaydetti. Rusya'nın golleri 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Daler Kuzyaev'den geldi. Rusya'da Andrey Semenov 24. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu galibiyetin ardından A Milli Takım puanını 6 yaptı, Rusya 8 puanda kaldı.



Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız çarşamba günü Macaristan'a konuk olacak. Rusya da Sırbistan deplasmanına çıkacak.



İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK



UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı Ülker Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.



Ay-yıldızlı ekibin, Hırvatistan ile oynadığı özel maçta ilk 11'de sahaya çıkan, Mert Çetin ve Orkun Kökçü sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Hırvatistan karşısında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak ve Deniz Türüç yedekler arasında beklerken, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare ise maç kadrosunda yer almadı.



Deneyimli teknik adam bu yedi ismin yerine Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'a Rusya karşısında ilk 11'de şans verdi.



Türkiye, Rusya mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sahaya çıktı.



ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı. Futbolcu olarak 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktör olarak da 69. maçına Rusya karşısında çıktı.



RUSYA'DAN ŞAŞIRTAN GOL!



A Milli Takım'ın İstanbul'da oynadığımız maça iyi başlaması beklenirken, Ay-Yıldızlı oyuncularımız ilk dakikalarda konsantrasyon problemi yaşadı. İlk dakikalarda topla birlikte kalemize etkili gelen Rusya, maçın hemen başında şaşırtan bir gol buldu. Milli takım, savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaptırdı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kuzyaev, altı pas önündeki Cheryshev'e pasını attı. Cheryshev'in gelişine vurduğu top, ağlara gitti ve Rusya öne geçti.



RUSYA 10 KİŞİ KALDI, İŞLER DEĞİŞTİ!



Milli Takım, Rusya'nın öne geçmesinin ardından yaşadığı şoku dakikalar ilerledikçe üzerinden atmaya başladı. Rakip kaleye gitrmeye başlayan Milliler, Rusya'nın 10 kişi kalmasının ardından biraz olsun rahatladı. Maçta dakiakalar 24'ü gösterdiğinde orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için hareketlenen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.



MİLLİ TAKIM'DAN ARKA ARKAYA GOLLER



Rusya'nın 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Ay-Yıldızlı futbolcularımız, 8 dakikada iki gol buldu. Maçın 26. dakikasında Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman, topu ağlarla buluşturdu ve durum 1-1 oldu. Caner Erkin, Milli Takım'a döndükten sonra 2 maçta 2 assit yapmış oldu.



Ataklarını sıklaştıran Milli Takım; 32'de 2-1 öne geçmeyi de başardı. Rusya ceza sahası içerisinde Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan ayak içiyle vuruşunu yaptı, direğe de çarpan top ağlara gitti ve bu golle soyunma odasına önde gittik.



CENK TOSUN YİNE ATTI



İkinci yarıya iyi başlayan Milli Takım'da 50. dakikada Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürüldü ve penaltı düdüğü çaldı. Topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek durumu 3-1 yaptı. Hırvatistan maçında penaltıdan golünü atan Cenk Tosun, Rusya karşısında da penaltıyı golle sonuçlandırdı.



RUSYA KORKUTTU AMA KAZANDIK



Maçta her şey istediğimiz gibi giderken, Rusya yine sürpriz bir gol buldu. Maçta dakikalar 57'yi gösterdiğinde Karavaev'in ceza sahasının sağından altıpasa çevirdiği topu Kuzyaev ağlara yolladı ve skor 3-2 oldu. Rusya'nın farkı bire indirmesinin ardından A Milli Takım zaman zaman endişeli dakikalar geçirdi. Ancak Mert Günok tehlikeli anlarda kalesinde üçüncü gole izin vermedi. Çalan son düdüğün ardından ise 3 puanı, 3 golle almış olduk.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Miranchuk'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cheryshev bekletmeden dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Rusya'nın sağ kanattan gelişen atağında Zobnin ceza sahasına ortasını gönderdi, Zabolotny altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

11. dakika Rusya öne geçti. Milli takım, savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaptırdı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kuzyaev, altı pas önündeki Cheryshev'e pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-1.

24. dakikada Rusya 10 kişi kaldı. Orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için hareketlenen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.

26. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

28. dakikada ay-yıldızlı ekip, Rusya ceza yayının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

32. dakikada milli takım 2-1 öne geçti. Rusya ceza sahası içerisinde Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan ayak içiyle vuruşunu yaptı, direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada Rusya'nın sol kanattan hızlı gelişen atağında, Ozdoev ceza sahasına girdi. Ozdoev'in sol çaprazdan şutunda kaleci Mert ayaklarıyla golü önledi, top kornere çıktı.

51. dakikada Rusya ceza sahası içerisine giren Ozan Tufan'ı, Kuzyaev düşürdü. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Guilherme ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1.

57. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Karavaev, ceza sahasına girdi ve son çizgiye kadar topu sürdü. Bu oyuncunun altı pas önüne çıkardığı topu kontrol eden Kuzyaev'in şutunda top ağlara gitti: 3-2.

67. dakikada Cenk Tosun'dan aldığı pasla topla buluşan Deniz Türüç, Rusya ceza sahası dışından şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Karavaev, ceza sahasına girdi ve çok sert bir şut attı. Kaleci Mert'in yumruklarıyla kurtardığı şutta, top boşta kaldı. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada milli takım 4. gol şansını kullanamadı. Milli takım Hakan Çalhanoğlu ile kontra atağa çıktı. Hakan, sağdan bindiren Ozan'a pasını attı. Ozan, ceza sahası içerisindeki Cenk Tosun'a pasını verdi, bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Ülker Stadı



Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)



Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci)



Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Ozdoev, Zobnin (Dk. 79 Fomin), Aleksei Miranchuk (Dk. 79 Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolotny (Dk. 70 Erokhin)



Goller: Dk. 11 Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya), Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder, Dk. 51 Cenk Tosun (penaltıdan) (Türkiye)



Kırmızı kart: Dk. 24 Semenov (Rusya)



Sarı kartlar: Dk. 49 Merih Demiral, Dk. 56 Cenk Tosun, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 54 Zobnin, Dk. 56 Dzhikiya, Dk. 73 Kudryashov, Dk. 89 Fomin (Rusya)