A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları çekildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
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08 Şubat 2024 20:50
Son güncelleme 08 Şubat 2024 20:51
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.

A LİGİ

1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya.

2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail.

3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna - Hersek

4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B LİGİ

Grup 1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan.

Grup 2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan.

Grup 3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan,

Grup 4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

C LİGİ

Grup 1: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya.

Grup 2: Romanya, Kosova, Güney Kıbrıs, Litvanya / Cebelitarık eşleşmesinin kazananı

Grup 3: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus.

Grup 4: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D LİGİ

Grup 1: San Marino, Lihtenştayn, Litvanya/Cebelitarık kaybedeni
Grup 2: Moldova, Malta, Andorra

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:


Müsabakalar

 Tarih
1 ve 2. maçlar

 5-10 Eylül 2024
3 ve 4. maçlar

 10-15 Ekim 2024
5 ve 6. maçlar

 14-19 Kasım 2024
Yarı finaller

 4-5 Haziran 2025
Final ve üçüncülük maçı

 8 Haziran 2025
 

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