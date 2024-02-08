A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.

Müsabakalar



Tarih



1 ve 2. maçlar



5-10 Eylül 2024



3 ve 4. maçlar



10-15 Ekim 2024



5 ve 6. maçlar



14-19 Kasım 2024



Yarı finaller



4-5 Haziran 2025



Final ve üçüncülük maçı



8 Haziran 2025





UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya.İtalya, Belçika, Fransa, İsrail.Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna - Hersekİspanya, Danimarka, İsviçre, SırbistanÇekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan.İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan.Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan,İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya.Romanya, Kosova, Güney Kıbrıs, Litvanya / Cebelitarık eşleşmesinin kazananıLüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus.Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, LetonyaSan Marino, Lihtenştayn, Litvanya/Cebelitarık kaybedeniMoldova, Malta, AndorraA Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.