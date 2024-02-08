UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.
A LİGİ
1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya.
2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail.
3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna - Hersek
4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan
B LİGİ
Grup 1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan.
Grup 2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan.
Grup 3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan,
Grup 4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye
C LİGİ
Grup 1: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya.
Grup 2: Romanya, Kosova, Güney Kıbrıs, Litvanya / Cebelitarık eşleşmesinin kazananı
Grup 3: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus.
Grup 4: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya
D LİGİ
Grup 1: San Marino, Lihtenştayn, Litvanya/Cebelitarık kaybedeni
Grup 2: Moldova, Malta, Andorra
Turnuva formatı ve maç takvimi
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.
A LİGİ
1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya.
2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail.
3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna - Hersek
4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan
B LİGİ
Grup 1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan.
Grup 2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan.
Grup 3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan,
Grup 4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye
C LİGİ
Grup 1: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya.
Grup 2: Romanya, Kosova, Güney Kıbrıs, Litvanya / Cebelitarık eşleşmesinin kazananı
Grup 3: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus.
Grup 4: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya
D LİGİ
Grup 1: San Marino, Lihtenştayn, Litvanya/Cebelitarık kaybedeni
Grup 2: Moldova, Malta, Andorra
Turnuva formatı ve maç takvimi
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
| Müsabakalar
| Tarih
| 1 ve 2. maçlar
| 5-10 Eylül 2024
| 3 ve 4. maçlar
| 10-15 Ekim 2024
| 5 ve 6. maçlar
| 14-19 Kasım 2024
| Yarı finaller
| 4-5 Haziran 2025
| Final ve üçüncülük maçı
| 8 Haziran 2025