A Milli Takım'dan 41 yıl sonra kötü rekor!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Konya'da İspanya'ya 6-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, kötü bir rekor yaşadı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 mağlup olan Türkiye, 1984'ten bu yana en farklı iç saha yenilgisini aldı.
Milliler, bu maçtan önce iç sahada 14 Kasım 1984'te İngiltere'ye 8-0'lık skorla kaybetmişti.
