A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Japonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi 28 Haziran Çarşamba günü Tayland'da başlayacak.



"Filenin Sultanları", organizasyonda üçüncü hafta maçlarını 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde başkent Bangkok'ta oynayacak.



Ay-yıldızlı ekip, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye, Tayland'da ilk maçını yarın Japonya ile yapacak.



Ligde 6 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer alıyor. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.



Milli takımın üçüncü hafta maç programı şöyle (TSİ):



28 Haziran:



13.00 Japonya-Türkiye



29 Haziran:



16.30 Tayland-Türkiye



30 Haziran:



16.30 Brezilya-Türkiye



2 Temmuz:



09.00 Hırvatistan-Türkiye





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