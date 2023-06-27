A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Japonya

"Filenin Sultanları"nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Japonya
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27 Haziran 2023 14:31
Son güncelleme 27 Haziran 2023 14:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi 28 Haziran Çarşamba günü Tayland'da başlayacak.

"Filenin Sultanları", organizasyonda üçüncü hafta maçlarını 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde başkent Bangkok'ta oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye, Tayland'da ilk maçını yarın Japonya ile yapacak.

Ligde 6 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer alıyor. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milli takımın üçüncü hafta maç programı şöyle (TSİ):

28 Haziran:

13.00 Japonya-Türkiye

29 Haziran:

16.30 Tayland-Türkiye

30 Haziran:

16.30 Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

09.00 Hırvatistan-Türkiye

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