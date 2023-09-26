A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 2'de 2!

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

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A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 2'de 2!
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26 Eylül 2023 20:13
UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Türkiye, konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi.

İlk maçında Gürcistan'ı 3-0'la geçen ay-yıldızlı ekip, Litvanya karşısında 2'de 2 yaptı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Rita Vehapi, Lumturije Muhadri, Fitore Govori (Kosova)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Cennet Çal (Dk. 46 Yağmur Uraz), Miray Cin (Dk. 82 Büşra Kuru), Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 82 Arzu Karabulut), Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Elif Keskin (Dk. 72 Didem Karagenç), Gülbin Hız (Dk. 61 Dilara Soley Deli)

Litvanya: Seskute, Mikutaite, Sarkanaite (Dk. 77 Kazarina), Jonusaite (Dk. 90+2 Potapova), Petraviciene (Dk. 58 Lekaviciute), Galkina (Dk. 58 Supelyte), Neverdauskaite, Liuzinaite, Zizyte, Vaitukaityte, Rogaciova

Goller: Dk. 29 Birgül Sadıkoğlu, Dk. 85 İlayda Civelek (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 27 Liuzinaite, Dk. 36 Jonusaite (Litvanya)

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