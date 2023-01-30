A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Polonya ve Arnavutluk ile deplasmanda yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grubundaki 5. maçında 9 Şubat Perşembe günü Polonya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, son maçını ise 12 Şubat Pazar günü Arnavutluk ile oynayacak.



Elemelerde oynadığı 4 maçı da kazanan A Milli Takım, grupta lider durumda bulunuyor.



Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Elif Bayram (Beşiktaş), Sevgi Uzun (BOTAŞ), Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth, Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut), Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın, Selin Rachel Gül (Fenerbahçe Alagöz Holding), Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Teaira Zyaire McCovan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Feride Şevval Akalan, Derin Yaya (Nesibe Aydın), Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski)





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