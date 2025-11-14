14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

A Milli Futbol Takımı 646. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçıyla birlikte tarihindeki 646. maçına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı 646. maçına çıkacak
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 646'ncı müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 278'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.


Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 645 müsabakanın 559'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 645 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

- Vincenzo Montella yönetiminde 28'inci maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 28'inci sınavını Bulgaristan karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 20'si resmi, 7'si özel 27 maça çıkan milliler, 15 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 49 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:


Tarih Maç Organizasyon Sonuç
12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1
15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0
18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3
21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1
22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0
26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1
04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0
10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1
18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1
22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3
26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2
02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2
06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1
06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0
09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1
11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0
14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4
16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0
19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1
20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1
23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3
07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2
10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0
04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3
07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6
11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6
14.10.2025 Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4-1
 

