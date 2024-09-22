7 gollü maçta 3 puan Ümraniyespor'un

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u 5-2 mağlup etti.

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7 gollü maçta 3 puan Ümraniyespor'un
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22 Eylül 2024 17:54
Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Oğuz Yıldırım, 18 ve 24. dakikalarda Benny, 56 ve 79. dakikalarda ise Georgi Minchev kaydetti.

Adanaspor'un gollerini 35. dakikada Fatih Kurucuk, 90. dakikada ise Amadou Ciss attı.

Ümraniyespor ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 10 yaptı. Adanaspor ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Sakaryaspor'la karşılaşacak. Adanaspor ise Çorum FK'yi ağırlayacak.

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