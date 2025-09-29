5 büyük ligde son tablo!

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'da (Serie A) heyecan, hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti.İspanya'da Barcelona, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.İspanya LaLiga'nın 7. haftasındaki Madrid derbisinde Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 5-2 mağlup etti.Atletico Madrid'de golleri Robin Le Normand, Alexander Sörloth, Julian Alvarez (2) ve Antoine Griezmann attı. Real Madrid ise golleri Kylian Mbappe ve milli oyuncu Arda Güler ile buldu.Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 yenerek liderliğe yükselirken, Villarreal de Athletic Bilbao'yu 1-0'lik skorla geçti.LaLiga'da Barcelona 19 puanla liderlik koltuğuna otururken, Real Madrid 18 puanla ikinci sıraya geriledi. Villarreal ise 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor.İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, evinde Napoli'yi 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.Milan'ı Alexis Saelemaekers ve Christian Pulisic, galibiyete taşırken Napoli'de gol Kevin De Bruyne'den geldi. Milan'da Pervis Estupinan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Inter, deplasmanda Cagliari'yi 2-0'la geçerken, Roma evinde Verona'yı aynı skorla mağlup etti.Serie A'da Milan 12 puanla liderlik koltuğuna otururken, aynı puana sahip Napoli ikinci, Roma ise üçüncü sırada yer aldı.İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.Manchester City, sahasında Burnley'i 5-1 yenerken Manchester United deplasmanda Brentford'a 3-1 mağlup oldu. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11'de görev aldı.Premier Lig'de Liverpool 15 puanla lider, Arsenal 13 puanla ikinci ve Crystal Palace 12 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu.Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i 4-0'la geçerek 5. maçından da galip ayrıldı.Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz'i 2-0 yenerken milli oyuncu Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt deplasmanda Monchengladbach'ı 6-4 mağlup etti. Can Uzun, takımının beşinci golünü kaydetti.Ligde Bayern Münih 15 puanla lider, Borussia Dortmund 13 puanla ikinci ve RB Leipzig 12 puanla üçüncü sırada bulunuyor.Fransa 1. Ligi'nde (Ligue 1) geçen hafta Paris Saint-Germain'in puan kaybetmesiyle averajla liderlik koltuğuna oturan Monaco, 6. hafta mücadelesinde Lorient'e 3-1 deplasmanda yenilerek taraftarlarını üzdü.Paris Saint-Germain sahasında Auxerre'i 2-0 mağlup ederken, Olimpik Marsilya ise deplasmanda Strasbourg'ı 2-1 yendi.Ligde Paris Saint-Germain 15 puanla lider, Olimpik Lyon aynı puanla ve averajla ikinci sırada yer aldı. 12'şer puana sahip Olimpik Marsilya ve Monaco ise sıralamada 3 ve 4. sırada bulunuyor.