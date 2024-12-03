3 Aralık Dünya Engelliler Gününde anlamlı buluşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle engelli olmayanları aynı sahada buluşturdu. İBB Fatih Spor Kompleksi'nde yüzme, golbol ve parkur etkinliklerine yüzlerce kişi katıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İBB Fatih Spor Kompleksi'nde büyük bir spor etkinliği düzenledi. Açılışını İBB Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Sportif Değerlendirme Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, İBB Engelliler Şube Müdürü Suna Hayıroğlu ve Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız'ın yaptığı etkinliğe, Spor İstanbul tesislerinde spor yapan engelli bireyler, spor okulu öğrencileri, milli sporcular, tesis çevresindeki okullarda öğrenim gören lise öğrencileri, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi (ÖZGEM) öğrencileri, Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü ve Spor İstanbul çalışanları katıldı.Çok sayıda engelli ailesinin de tribünlerden izlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği'nde 4 yaş ve üzeri engelli ve engelli olmayan sporcular yüzme yarışları ve golbol maçlarının yanı sıra eğlenceli parkur oyunları oynadı. Bir golbol maçında engelli olmayan Spor İstanbul çalışanları da empati kurmak adına, gözlerini kapatarak maç yaptı. Günün sonunda tüm engelli bireylere madalya takdim edilirken, toplu hatıra fotoğrafları da çekildi.Paralimpik Oyunları'nda yakalanan başarıların ardından bu branşlara olan taleplerin hızla arttığını belirten Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız,ifadelerini kullandı.Sadece tesis hizmeti vermediklerini İstanbul'un 300 farklı yerinde açık hava egzersizleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Yılmaz,şeklinde konuştu.Golbol sayesinde sosyalleştiğini, aynı zamanda milli takıma hizmet ettiğini belirten Murat Yılmaz,diye konuştu."Bizler bu tarz gösteri maçı tekliflerini her zaman kabul ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olsun, 16 Mayıs Engelliler Haftası olsun, bu tarihlerde gösteri maçlarına büyük zevkle katılım gösteriyoruz. Yaptığımız bu sporun bilinirliği, spor kulüplerinin destekleri önemli. Antrenman yapmak için salon bulmakta zorlanıyoruz. Spor salonu temini açısından çok kıymetli. Burada bizi konuk eden İBB'ye çok teşekkür ediyoruz. 3 Aralık'ta bizi unutmadığı için Spor İstanbul ailesine de kocaman teşekkürlerimizi iletiyoruz."Tüm dünyada engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için değerli işler yapıldığını belirten İBB Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Sportif Değerlendirme Müdürü İlker Öztürk,dedi.