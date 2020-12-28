28 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'de ve İngiltere'de oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 15. Hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım için de işler kötü gitmiyor. 18 puandalar ve bir nebze de olsa alt sıralardan kendilerini kurtarmış durumdalar. Özellikle de Rizespor kötü başladığı ligi bence çok iyi sürdürüyor ve tahmin edilenden daha iyi ilerliyor. Ben Konya'da zorlu ve kontrollü bir karşılaşma beklediğimi söyleyebilirim. Bu sebeple de size zorlu mücadele için ilk yarı 1,5 Alt ve maç geneli 3,5 Alt tercihini önereceğim. Oran arttırmak için 2,5 Alt'ı düşünebiliriz.Sehic; Adil, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim; Jevtovic, Milosevic, Hacıahmetovic, Shengelia, Skubic; DaciGökhan; Talbi, İsmail, Moroziuk, Meriah; Yasin, Baiano, Tunay, Doğan, Fernando; SkodaSüper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Alt sıralarda bu sezon çok büyük mücadeleler izleyeceğiz gibi duruyor. 4 takımın düşecek olması bu heyecanı daha da arttıracak gibi dururken ligin hemen hemen 3'de 1'i geride kalmışken hem G.Birliği hem de Kayserispor bu yarışın içerisinde olacaklar gibi gözüküyor. Açıkçası özellikle Kayseri'nin Ekim ayının başından beri maç kazanamadığını düşünürsek işleri iç kolay gözükmüyor. Ankara'da çok heyecanlı ve mücadele dolu bir maç olmasını bekliyorum. Bu kontrollü oyunun az golü de beraberinde getireceğine inanıyorum. 3,5 alt seçimi ideal tercih olur.Nordfelt; Ömürcan, Arda, Halil İbrahim, Polomat; Murat, Berat, Sio, Candeias, Sefa; Ayiteİsmail; Miguel, Sapunaru, Attamah, Aziz Behiç; Fernandes, Kvrzic, Muğdat, Gustavo, Pedro Henrique; KangaSüper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal ile beraber yeni umutlara yelken açan ve iyi de başlayan Antalyaspor hafta içi Rize deplasmanında kritik bir mağlubiyet aldı. Eğer kazanabilselerdi bence çok başka hedeflere gidebilirlerdi. Hatayspor ise Trabzon karşısında çok iyi oynamasına rağmen sahadan çok şanssız şekilde puansız ayrıldı. Açıkçası iki takım için de kırılgan ama sert bir maç olacağını düşünüyorum. Genel olarak futbol tarzları birbirine yakın olan bu ekiplerin mücadelesinde bol gol beklediğimi söyleyebilirim. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.Boffin; Naldo, Kudryashov, Ersan, Bünyamin; Eren, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Hakan Özmert; PodolskiMohamedi; Katranis, Pablo, Billong, Popov; Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Ribeiro; DioufSüper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda lige damgasını vuran ve zirve yürüyüşüne tam gaz devam eden Beşiktaş, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Kara Kartal açısından ligin başındaki sonuçlar sonrası gelinen nokta Sergen Yalçın adına büyük güven oluşturdu diyebiliriz. Transfer döneminde yönetimle ciddi sorunlar yaşayan Sergen Hoca'nın buna rağmen mücadeleye devam etmesi ve takımı bu seviyeye taşıması camia adına çok önemliydi. Sivas karşısında da bence çok kritik bir maça çıkacaklar. Sakatlıkların etkisinin yavaş yavaş geçmesi ve Avrupa macerasıının da sona ermesi ile beraber lige geri dönen Sivas açısından da bu deplasman kritik. Ben zor da olsa ev sahibinden 3 puan bekliyorum. 1 seçimi net duruyor.Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Larin (Güven Yalçın)Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Caludemir, Erdoğan, Fajr, Hakan, Max Gradel, Yatabare(Kayode)İngiltere Premier Lig'de Everton ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Son 5 lig maçında Everton'ı yenen Manchester City, bu kez daha şiddetle kazanmak zorunda. Liverpool'un West Bromwich Albion'a takılmasının ardından Pep Guardiola ve ekibi kazanırsa, aradaki farkı 3'e düşürecekler. Liverpool'un 3 puan gerisinde yer alan Everton ise noel haftasında Manchester City'yi devirerek taraftarlarını sevindirmek istiyor. Ancak Everton'ı ciddi anlamda zor bir sınav bekliyor. Kazanarak ilk kez Liverpool'a bu kadar yaklaşacak olan Manchester City'nin hata yapacağını düşünmüyorum. 2,5 Üst bitecek karşılaşmada kazanan Manchester Cİty olacaktır.Pickford; Coleman, Mina, Keane, Godfrey; Gomes, Doucoure; Iwobi, Sigurdsson, Bernard; Calvert-LewinEderson; Cancelo, Stones, Dias, Mendy; Rodri, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Agueroİngiltere Premier Lig'de Leicester City deplasmanda Crystal Palace'nin konuğu olacak. Konuk ekip, Tottenham ve ManU maçlarının ardından kağıt üstünde nispeten daha kolay bir maç oynayacaklar. Şampiyonluk yarışındalar ve bunun yanında ManU ile birlikte deplasmanda en çok puan toplayan iki takımdan biriler. Palace ise evinde 7 maçta 8 puan alabildi. Leicester en azından 1 puan alacaktır. Ayrıca mücadele 2-3 gol aralığında sona erecek. Dileyenler gol bahisine de yönelebilirler.Guaita; Ward, Kouyate, Dann, Van Aanholt; Townsend, Milivojevic, McArthur, Schlupp; Zaha, AyewSchmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Albrighton; Ndidi, Tielemans, Justin; Perez, Cengiz Ünder; VardyPremier Lig'de noel haftasında takımlar neredeyse 2 günde 1 maç oynayacaklar. Bu maçlardan birinde Chelsea sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Aston Villa, Crystal Palace maçının ardından sırasıyla Chelsea, ManU, Tottenham ve Everton maçlarına çıkacak. Onlar için kritik hafta. Ev sahibi Chelsea, Arsenal deplasmanında sürpriz bir mağlubiyet aldı. Aston Villa karşılaşmasından sonra da Manchester City ile karşı karşıya gelecekler ancak 6 günlük bir dinlenme süreli olacak. Chelsea evinde favorim. Oranı da gayet iyi. Arsenal'e kaybettikten sonra bu kez hata yapmayacaklardır.Mendy; Azpilicueta, Zouma, Silva, Emerson; Kante, Jorginho, Havertz; Pulisic, Giroud, Hudson-OdoiMartinez; Cash, Konsa, Hause, Taylor; Luiz, Nakamba; Traore, Grealish, El Ghazi; Watkins