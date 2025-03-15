2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 2. gün yarışları başladı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Konya Olimpik Veledromu'ndaki 2. gün yarışları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 2. gün yarışları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2025 14:38
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Konya Olimpik Veledromu'ndaki 2. gün yarışları başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan organizasyonda 2. gün mücadelesi, bireysel sprint elemeleriyle start aldı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde omnium, keirin ve madison yarışlarıyla devam edecek yarışların 2. günü, omnium, sprint ve keirin finalleriyle tamamlanacak.

Organizasyonda, 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çeviriyor.

Pist Bisikleti Uluslar Kupası pazar günü sona erecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery