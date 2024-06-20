2024 Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Japonya'da başlayacak

Japonya'da 21 Haziran Cuma günü başlayacak 2024 Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye hem erkeklerde hem de kadınlarda mücadele edecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadar sürecek ve 5. kez gerçekleşecek şampiyonada, maçlar Tomigusuku şehrinde oynanacak.



Son dünya şampiyonu İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nın TSİ maç programı şöyle:



22 Haziran Cumartesi:



04.00 Japonya-Türkiye



23 Haziran Pazar:



11.00 Türkiye-İtalya



25 Haziran Salı:



08.40 Türkiye-Ukrayna



26 Haziran Çarşamba:



08.40 Türkiye-ABD



İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı'nın maç programı ise TSİ şu şekilde:



21 Haziran Cuma:



06.20 Türkiye-ABD



22 Haziran Cumartesi:



11.00 Türkiye-Hindistan



24 Haziran Pazartesi:



11.00 Türkiye-İtalya





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