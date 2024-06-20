2024 Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Japonya'da başlayacak

2024 Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye hem erkeklerde hem de kadınlarda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2024 Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Japonya'da başlayacak
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20 Haziran 2024 12:14
Japonya'da 21 Haziran Cuma günü başlayacak 2024 Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye hem erkeklerde hem de kadınlarda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadar sürecek ve 5. kez gerçekleşecek şampiyonada, maçlar Tomigusuku şehrinde oynanacak.

Son dünya şampiyonu İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nın TSİ maç programı şöyle:

22 Haziran Cumartesi:

04.00 Japonya-Türkiye

23 Haziran Pazar:

11.00 Türkiye-İtalya

25 Haziran Salı:

08.40 Türkiye-Ukrayna

26 Haziran Çarşamba:

08.40 Türkiye-ABD

İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı'nın maç programı ise TSİ şu şekilde:

21 Haziran Cuma:

06.20 Türkiye-ABD

22 Haziran Cumartesi:

11.00 Türkiye-Hindistan

24 Haziran Pazartesi:

11.00 Türkiye-İtalya

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