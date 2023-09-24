2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı başladı

Otomobil sporlarında MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak mücadelesi İzmir'de başladı.
İzmir Park Pisti'nde Bursa Profesyonel Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda sıralama turlarının ardından ilk yarışlar koşuldu.
"Mini" de Rüzgar Evci, "micro"da Guido Ebergenyi, "junior"da Yağız Tekşan, "senior"da Gün Taşdelen ve "master" kategorisinde Murathan Gür birinci sırada yer aldı.
Şampiyonada 5. ayak mücadelesi yarınki ikinci ve üçüncü yarışlarla tamamlanacak.
İzmir Park Pisti'nde Bursa Profesyonel Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda sıralama turlarının ardından ilk yarışlar koşuldu.
"Mini" de Rüzgar Evci, "micro"da Guido Ebergenyi, "junior"da Yağız Tekşan, "senior"da Gün Taşdelen ve "master" kategorisinde Murathan Gür birinci sırada yer aldı.
Şampiyonada 5. ayak mücadelesi yarınki ikinci ve üçüncü yarışlarla tamamlanacak.