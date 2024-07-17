20 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, yarı finale yükselemedi

Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Finlandiya'ya 45-35 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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20 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, yarı finale yükselemedi
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17 Temmuz 2024 23:35
Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Finlandiya'ya 45-35 yenildi.

Başkent Priştine'de oynanan maçın ilk yarısını 20-15 geride tamamlayan milli takım, sahadan 45-35 mağlup ayrıldı.

Milliler, 19 Temmuz'da Litvanya ile 5-8'incilik klasman maçı yapacak.

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