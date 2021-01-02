2 Ocak Cumartesi günü Süper Lig'in yanı sıra Almanya, İspanya ve İngiltere'de oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında mücadele eden hatta ilk yarısını da iyi oynayan Sivasspor, özellikle kırmızı kart sonrasında dağıldı ve güçlü rakibine boyun eğmek zorunda kaldı. Lig sıralamasında hedeflerinin çok uzağındalar ve Denizlispor karşısında mutlak kazanmak istiyorlar. Açıkçası Denizlispor'un yeni hocası ile özellikle savunma tarafında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple size bu zorlu mücadelede 3,5 gol altı seçimini önereceğim.Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, YatabareHüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, RodagellaSüper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Sezonun en flaş takımlarından birisi olan ve topladığı 27 puanla liderin sadece 2 puan gerisinde bulunan Gaziantep, aldığı tek mağlubiyetle de bu istatistik de ilk sırada yer alıyor. Elbette lig sonuna kadar mutlaka sıralamaları değişecektir ama yine de takdir edilmesi gereken performanslar sergiliyorlar. Erzurum ise adeta Mesut Bakkal ile hayat buldu. Bence Antep'i de zorlayacaklardır. Ben ev sahibinin puan almasını bekliyorum. 10 çifte şans seçimi ideal duruyor.Batuhan Ünsal, Gökhan Kardeş, Teikeu, Cenk Ahmet, Schwechlen, Osman, Obertan, Donald, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo GomesGünay Güvenç, Kana-Biyik, Tosca, Djilbodji, Jefferson, Mirallas, Vetrih, Olkowski, Güray, Dicko, Muhammet DemirSüper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin son senelere damga vuran iki ekibi bu hafta sonu çok zorlu bir karşılaşmada mücadele verecekler. Alanyaspor lige çok iyi başladı ve liderlik koltuğunda oturdu ama son maçlarda özellikle deplasmanlarda beklenmedik mağlubiyetler aldı ve koltuğunu G.Saray'a devretti. Başakşehir ise son şampiyon olarak başladı sezonda zirvenin ciddi uzağında kalmış durumda. 16 puanla 16. Sıraya kadar düşmüş durumdalar ve artık kesinlikle hata yapma lüksler kalmadı. Ben çok keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. KG Var seçiminin de ideal tercih olacağı kanısındayım.Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro,Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Cemali, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Chadli, CrivelliSüper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda çok ciddi form yakalayan ve üst üste iyi sonuçlar alan Ankaragücü, biraz olsun morallendi ve en alt sıralardan kurtulmuş oldu. Bu iyi sonuçlara devam etmek ve daha da yukarılara çıkmak istiyorlar. Malatyaspor ise geçen hafta herkesi şaşırtan bir yenilgi aldı ve serisi sona erdi. Hamza Hoca ve öğrencileri bunu telafi edebilmek adına deplasmanda 3 puan almak istiyorlar. Ben Ankara'da zor maç olmasını bekliyorum ve size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.Ricardo, Atakan Çankaya, Sarlija, Kitsiou, Pinto, Voca, Lukasik, Çekiçi, Paintsil, Lobzanidze, BolingiErtaç, Hadebe, Semih, Chebake, Hafez, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Kubilay, Tetteh, Umut BulutSüper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2020 yılını lider kapatarak tüm taraftarını sevindiren Sarı-Kırmızılılar, ligde ne kadar iddialı olduğunu herkese kanıtladı. Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda iç sahada oynayacakları bu tarz maçlarda kayıp yaşamak istemiyorlar. Antalyaspor ise geçen hafta sahasında Hatay karşısında çok büyük şok yaşadı ve 6-0 gibi çok ağır mağlubiyet aldı. Ersun Hoca için bu mağlubiyet güven anlamında sarsıntı yaşatmış olsa da ben G.Saray karşısında daha iyi mücadele edeceklerine inanıyorum. Ancak güçleri yetmeyecektir diye düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Munir, Popov, Katranis, Billong, Pablo, Ruben Ribeiro, Aabid, Traore, Akintola, Boupendza, Mame DioufSehic, Skubic, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Hadziahmetovic, Shengelia, Erdon DaciSüper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2020 yılını lider kapatarak tüm taraftarını sevindiren Sarı-Kırmızılılar, ligde ne kadar iddialı olduğunu herkese kanıtladı. Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda iç sahada oynayacakları bu tarz maçlarda kayıp yaşamak istemiyorlar. Antalyaspor ise geçen hafta sahasında Hatay karşısında çok büyük şok yaşadı ve 6-0 gibi çok ağır mağlubiyet aldı. Ersun Hoca için bu mağlubiyet güven anlamında sarsıntı yaşatmış olsa da ben G.Saray karşısında daha iyi mücadele edeceklerine inanıyorum. Ancak güçleri yetmeyecektir diye düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Belhanda, Oğulcan, Arda, Ömer, Emre Kılınç, FalcaoBoffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz, Podolski, Amilton, Orgillİngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Tottenham yaşadığı puan kayıplarının ardından 26 puanda kaldı ve haftaya 7. sırada girdi. Jose Mourinho sıralama olarak durumdan memnun değil ve bu hafta mutlak kazanmak istiyor. Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'ya yönelik göndermeler yaparak maçın ateşini yakan Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır. 23 puanlı Leeds United son iki lig maçını kazandı ama büyük maçlarda sıkıntılar yaşıyorlar. Açıkçası Tottenham karşısında sürpriz yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Harry Kane ve Heung-min Son gerekeni yapacaktır.Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Ndombele, Son; KaneMeslier; Dallas, Ayling, Struijk, Alioski; Phillips; Raphinha, Rodrigo, Hernandez, Harrison; Bamfordİngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Liverpool deplasmanından beraberlikle çıkan West Bromwich Albion, Leeds United'a 5-0 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Bu mağlubiyet, Arsenal'e de biraz yol gösterecektir ama West Bromwich, Leeds maçına göre bu karşılaşmaya daha yüksek konsantrasyonla çıkacaktır. Arsenal, Brighton'ı yenerek derin bir nefes aldı ama yine henüz güvenilecek durumda değiller. Sıkıntılı iki takımın mücadelesinde taraf bahisinin yerine 2-3 gol tercihini değerlendirebiliriz.Johnstone; Furlong, Ajayi, O'Shea, Peltier; Robinson, Pereira, Sawyers, Gallagher, Diangana; GrantLeno; Bellerin, Holding, Mari, Tierney; Elneny, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Martinelli; AubameyangAlmanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Hertha Berlin sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Konuk ekip için 2020 kabus gibi geçti. Bu sezon ligin galibiyet alamayan tek takımı durumundalar. Ayrıca ligde geçen yıldan beri kazanamıyorlar. Berlin ise düşme potasının sadece 3 puan üzerinde. Son 6 maçta, 1 galibiyet alabildiler. Son olarak da deplasmanda Freiburg'a 4-1 kaybettiler. Schalke yeni yıl ile birlikte yeni bir sayfa açmak isteyecektir. Ancak Berlin de alt sıralardan kurtulmak istiyor. Ev sahibi ekip galibiyeti ve kg var arasında tercih yapılabilir.Schwolow- Pekarik, Torunarigha, Stark, Mittelstadt, Guendouzi, Darida, Lukebakio, Cunha, Dilrosun, CordobaRönnow- Oczipka, Ozan Kabak, Nastasic, Thiaw, Stambouli, Harit, Suat Serdar, Skrzybski, Uth, RamanAlmanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında zirve takipçisi Leipzig deplasmanda Stuttgart'ın konuğu olacak. Konuk ekipte ligde sadece tek yenilgi aldı, onu da Gladbach deplasmanında yaşadılar. Sonrasına oynadıkları 7 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Ligde üst sıralarda yer alan ev sahibi Stuttgart ise ilginç bir istatistiğe sahip. Stuttgart, iç sahada son 2 sıradaki Schalke ve Mainz'in ardından en az puan toplayan takım. Henüz evlerinde oynadıkları maçlarda galibiyet alamadılar. Leipzig zirveyi yakından takip ediyor. Bu maçta da deplasmanda galip geleceklerdir.Kobel- Kempf, Stenzel, Anton, Fundu, Endo, Mangala, Sosa, Castro, Didavi, GonzalezGulacsi- Halstenberg, Orban, Upamecano, Mukiele, Haidara, Sabitzer, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsenİspanya LaLiga'nın 17'nci haftasında Real Betis sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Konuk Sevilla, Real Madrid mağlubiyetinin ardından çıktığı 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Sevilla bu maçlarda kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Real Betis ise son 8 maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Şimdilik orta sıralardalar ancak üst üste kötü sonuç almaları halinde kendilerini düşme potasında bulabilirler. Son olarak deplasmanda Levante'ye 4-3 mağlup oldular. Aslında bireysel olarak iyi isimlere sahipler ama sonuçlar aynı orantıda değil. Sevilla bu deplasmanda kaybetmeyecektir. 1.5 üstü de banko kuponlarda yerini almalı.Joel; Emerson, Mandi, Ruiz, Miranda; Rodriguez, Guardado; Fekir, Canales, Ruibal; SanabriaBounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Gudelj, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Susoİspanya'da lider Atletico Madrid'i takibini sürdüren Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip, deplasmanda aldığı Elche beraberliğiyle ağır bir yara aldı. 2 maçları eksik ve liderin 2 puan gerisindeler. Celta ise yakaladığı çıkışla kendini üst sıralara attı. Son 6 maçta 16 puan almayı başardılar ki öncesinde oynadıkları 10 maçta sadece 7 puan almışlardı. Bunun yanında konuk ekip deplasmanda kazanmakta zorlanıyor. 8 maçta sadece 1 galibiyet aldılar, ancak 5 maçtan da 1'er puan çıkartmayı başardılar. Celta oldukça formda olsa da bu galibiyete ihtiyacı olan taraf Real Madrid. Zidane ve öğrencileri haftanın bankolarından olur.Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, VazquezBlanco; Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Mendez, D Suarez, Tapia, Nolito; Mina, Aspas