2 Ocak Cumartesi günü Süper Lig'in yanı sıra Almanya, İspanya ve İngiltere'de oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...
SİVASSPOR - DENİZLİSPOR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında mücadele eden hatta ilk yarısını da iyi oynayan Sivasspor, özellikle kırmızı kart sonrasında dağıldı ve güçlü rakibine boyun eğmek zorunda kaldı. Lig sıralamasında hedeflerinin çok uzağındalar ve Denizlispor karşısında mutlak kazanmak istiyorlar. Açıkçası Denizlispor'un yeni hocası ile özellikle savunma tarafında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple size bu zorlu mücadelede 3,5 gol altı seçimini önereceğim.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Denizlispor: Hüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, Rodagella
ERZURUMSPOR - GAZİANTEP FK
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Sezonun en flaş takımlarından birisi olan ve topladığı 27 puanla liderin sadece 2 puan gerisinde bulunan Gaziantep, aldığı tek mağlubiyetle de bu istatistik de ilk sırada yer alıyor. Elbette lig sonuna kadar mutlaka sıralamaları değişecektir ama yine de takdir edilmesi gereken performanslar sergiliyorlar. Erzurum ise adeta Mesut Bakkal ile hayat buldu. Bence Antep'i de zorlayacaklardır. Ben ev sahibinin puan almasını bekliyorum. 10 çifte şans seçimi ideal duruyor.
MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor: Batuhan Ünsal, Gökhan Kardeş, Teikeu, Cenk Ahmet, Schwechlen, Osman, Obertan, Donald, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana-Biyik, Tosca, Djilbodji, Jefferson, Mirallas, Vetrih, Olkowski, Güray, Dicko, Muhammet Demir
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin son senelere damga vuran iki ekibi bu hafta sonu çok zorlu bir karşılaşmada mücadele verecekler. Alanyaspor lige çok iyi başladı ve liderlik koltuğunda oturdu ama son maçlarda özellikle deplasmanlarda beklenmedik mağlubiyetler aldı ve koltuğunu G.Saray'a devretti. Başakşehir ise son şampiyon olarak başladı sezonda zirvenin ciddi uzağında kalmış durumda. 16 puanla 16. Sıraya kadar düşmüş durumdalar ve artık kesinlikle hata yapma lüksler kalmadı. Ben çok keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. KG Var seçiminin de ideal tercih olacağı kanısındayım.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro,
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Cemali, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Chadli, Crivelli
ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda çok ciddi form yakalayan ve üst üste iyi sonuçlar alan Ankaragücü, biraz olsun morallendi ve en alt sıralardan kurtulmuş oldu. Bu iyi sonuçlara devam etmek ve daha da yukarılara çıkmak istiyorlar. Malatyaspor ise geçen hafta herkesi şaşırtan bir yenilgi aldı ve serisi sona erdi. Hamza Hoca ve öğrencileri bunu telafi edebilmek adına deplasmanda 3 puan almak istiyorlar. Ben Ankara'da zor maç olmasını bekliyorum ve size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.
MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Atakan Çankaya, Sarlija, Kitsiou, Pinto, Voca, Lukasik, Çekiçi, Paintsil, Lobzanidze, Bolingi
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Semih, Chebake, Hafez, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut
HATAYSPOR - KONYASPOR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2020 yılını lider kapatarak tüm taraftarını sevindiren Sarı-Kırmızılılar, ligde ne kadar iddialı olduğunu herkese kanıtladı. Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda iç sahada oynayacakları bu tarz maçlarda kayıp yaşamak istemiyorlar. Antalyaspor ise geçen hafta sahasında Hatay karşısında çok büyük şok yaşadı ve 6-0 gibi çok ağır mağlubiyet aldı. Ersun Hoca için bu mağlubiyet güven anlamında sarsıntı yaşatmış olsa da ben G.Saray karşısında daha iyi mücadele edeceklerine inanıyorum. Ancak güçleri yetmeyecektir diye düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Katranis, Billong, Pablo, Ruben Ribeiro, Aabid, Traore, Akintola, Boupendza, Mame Diouf
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Hadziahmetovic, Shengelia, Erdon Daci
GALATASARAY - ANTALYASPOR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2020 yılını lider kapatarak tüm taraftarını sevindiren Sarı-Kırmızılılar, ligde ne kadar iddialı olduğunu herkese kanıtladı. Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda iç sahada oynayacakları bu tarz maçlarda kayıp yaşamak istemiyorlar. Antalyaspor ise geçen hafta sahasında Hatay karşısında çok büyük şok yaşadı ve 6-0 gibi çok ağır mağlubiyet aldı. Ersun Hoca için bu mağlubiyet güven anlamında sarsıntı yaşatmış olsa da ben G.Saray karşısında daha iyi mücadele edeceklerine inanıyorum. Ancak güçleri yetmeyecektir diye düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Belhanda, Oğulcan, Arda, Ömer, Emre Kılınç, Falcao
Antalyapor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz, Podolski, Amilton, Orgill
SİNAN BAYRAM'IN KUPONU
TOTTENHAM - LEEDS UNITED
BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Tottenham yaşadığı puan kayıplarının ardından 26 puanda kaldı ve haftaya 7. sırada girdi. Jose Mourinho sıralama olarak durumdan memnun değil ve bu hafta mutlak kazanmak istiyor. Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'ya yönelik göndermeler yaparak maçın ateşini yakan Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır. 23 puanlı Leeds United son iki lig maçını kazandı ama büyük maçlarda sıkıntılar yaşıyorlar. Açıkçası Tottenham karşısında sürpriz yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Harry Kane ve Heung-min Son gerekeni yapacaktır.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane
Leeds United: Meslier; Dallas, Ayling, Struijk, Alioski; Phillips; Raphinha, Rodrigo, Hernandez, Harrison; Bamford
WEST BROMWICH - ARSENAL
BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Liverpool deplasmanından beraberlikle çıkan West Bromwich Albion, Leeds United'a 5-0 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Bu mağlubiyet, Arsenal'e de biraz yol gösterecektir ama West Bromwich, Leeds maçına göre bu karşılaşmaya daha yüksek konsantrasyonla çıkacaktır. Arsenal, Brighton'ı yenerek derin bir nefes aldı ama yine henüz güvenilecek durumda değiller. Sıkıntılı iki takımın mücadelesinde taraf bahisinin yerine 2-3 gol tercihini değerlendirebiliriz.
MUHTEMEL 11'LER
West Bromwich Albion: Johnstone; Furlong, Ajayi, O'Shea, Peltier; Robinson, Pereira, Sawyers, Gallagher, Diangana; Grant
Arsenal: Leno; Bellerin, Holding, Mari, Tierney; Elneny, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Aubameyang
H. BERLIN - SCHALKE
GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Hertha Berlin sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Konuk ekip için 2020 kabus gibi geçti. Bu sezon ligin galibiyet alamayan tek takımı durumundalar. Ayrıca ligde geçen yıldan beri kazanamıyorlar. Berlin ise düşme potasının sadece 3 puan üzerinde. Son 6 maçta, 1 galibiyet alabildiler. Son olarak da deplasmanda Freiburg'a 4-1 kaybettiler. Schalke yeni yıl ile birlikte yeni bir sayfa açmak isteyecektir. Ancak Berlin de alt sıralardan kurtulmak istiyor. Ev sahibi ekip galibiyeti ve kg var arasında tercih yapılabilir.
MUHTEMEL 11'LER
Hertha Berlin: Schwolow- Pekarik, Torunarigha, Stark, Mittelstadt, Guendouzi, Darida, Lukebakio, Cunha, Dilrosun, Cordoba
Schalke: Rönnow- Oczipka, Ozan Kabak, Nastasic, Thiaw, Stambouli, Harit, Suat Serdar, Skrzybski, Uth, Raman
STUTTGART - LEIPZIG
GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında zirve takipçisi Leipzig deplasmanda Stuttgart'ın konuğu olacak. Konuk ekipte ligde sadece tek yenilgi aldı, onu da Gladbach deplasmanında yaşadılar. Sonrasına oynadıkları 7 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Ligde üst sıralarda yer alan ev sahibi Stuttgart ise ilginç bir istatistiğe sahip. Stuttgart, iç sahada son 2 sıradaki Schalke ve Mainz'in ardından en az puan toplayan takım. Henüz evlerinde oynadıkları maçlarda galibiyet alamadılar. Leipzig zirveyi yakından takip ediyor. Bu maçta da deplasmanda galip geleceklerdir.
MUHTEMEL 11'LER
Stuttgart: Kobel- Kempf, Stenzel, Anton, Fundu, Endo, Mangala, Sosa, Castro, Didavi, Gonzalez
Leipzig: Gulacsi- Halstenberg, Orban, Upamecano, Mukiele, Haidara, Sabitzer, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen
REAL BETIS - SEVILLA
GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'nın 17'nci haftasında Real Betis sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Konuk Sevilla, Real Madrid mağlubiyetinin ardından çıktığı 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Sevilla bu maçlarda kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Real Betis ise son 8 maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Şimdilik orta sıralardalar ancak üst üste kötü sonuç almaları halinde kendilerini düşme potasında bulabilirler. Son olarak deplasmanda Levante'ye 4-3 mağlup oldular. Aslında bireysel olarak iyi isimlere sahipler ama sonuçlar aynı orantıda değil. Sevilla bu deplasmanda kaybetmeyecektir. 1.5 üstü de banko kuponlarda yerini almalı.
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Ruiz, Miranda; Rodriguez, Guardado; Fekir, Canales, Ruibal; Sanabria
Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Gudelj, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Suso
R. MADRID - CELTA VIGO
GÖLGE ADAM: İspanya'da lider Atletico Madrid'i takibini sürdüren Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip, deplasmanda aldığı Elche beraberliğiyle ağır bir yara aldı. 2 maçları eksik ve liderin 2 puan gerisindeler. Celta ise yakaladığı çıkışla kendini üst sıralara attı. Son 6 maçta 16 puan almayı başardılar ki öncesinde oynadıkları 10 maçta sadece 7 puan almışlardı. Bunun yanında konuk ekip deplasmanda kazanmakta zorlanıyor. 8 maçta sadece 1 galibiyet aldılar, ancak 5 maçtan da 1'er puan çıkartmayı başardılar. Celta oldukça formda olsa da bu galibiyete ihtiyacı olan taraf Real Madrid. Zidane ve öğrencileri haftanın bankolarından olur.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Vazquez
Celta Vigo: Blanco; Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Mendez, D Suarez, Tapia, Nolito; Mina, Aspas
GÖLGE ADAM'IN KUPONU
SİVASSPOR - DENİZLİSPOR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında mücadele eden hatta ilk yarısını da iyi oynayan Sivasspor, özellikle kırmızı kart sonrasında dağıldı ve güçlü rakibine boyun eğmek zorunda kaldı. Lig sıralamasında hedeflerinin çok uzağındalar ve Denizlispor karşısında mutlak kazanmak istiyorlar. Açıkçası Denizlispor'un yeni hocası ile özellikle savunma tarafında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple size bu zorlu mücadelede 3,5 gol altı seçimini önereceğim.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Denizlispor: Hüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, Rodagella
ERZURUMSPOR - GAZİANTEP FK
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Sezonun en flaş takımlarından birisi olan ve topladığı 27 puanla liderin sadece 2 puan gerisinde bulunan Gaziantep, aldığı tek mağlubiyetle de bu istatistik de ilk sırada yer alıyor. Elbette lig sonuna kadar mutlaka sıralamaları değişecektir ama yine de takdir edilmesi gereken performanslar sergiliyorlar. Erzurum ise adeta Mesut Bakkal ile hayat buldu. Bence Antep'i de zorlayacaklardır. Ben ev sahibinin puan almasını bekliyorum. 10 çifte şans seçimi ideal duruyor.
MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor: Batuhan Ünsal, Gökhan Kardeş, Teikeu, Cenk Ahmet, Schwechlen, Osman, Obertan, Donald, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana-Biyik, Tosca, Djilbodji, Jefferson, Mirallas, Vetrih, Olkowski, Güray, Dicko, Muhammet Demir
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin son senelere damga vuran iki ekibi bu hafta sonu çok zorlu bir karşılaşmada mücadele verecekler. Alanyaspor lige çok iyi başladı ve liderlik koltuğunda oturdu ama son maçlarda özellikle deplasmanlarda beklenmedik mağlubiyetler aldı ve koltuğunu G.Saray'a devretti. Başakşehir ise son şampiyon olarak başladı sezonda zirvenin ciddi uzağında kalmış durumda. 16 puanla 16. Sıraya kadar düşmüş durumdalar ve artık kesinlikle hata yapma lüksler kalmadı. Ben çok keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. KG Var seçiminin de ideal tercih olacağı kanısındayım.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro,
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Cemali, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Chadli, Crivelli
ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda çok ciddi form yakalayan ve üst üste iyi sonuçlar alan Ankaragücü, biraz olsun morallendi ve en alt sıralardan kurtulmuş oldu. Bu iyi sonuçlara devam etmek ve daha da yukarılara çıkmak istiyorlar. Malatyaspor ise geçen hafta herkesi şaşırtan bir yenilgi aldı ve serisi sona erdi. Hamza Hoca ve öğrencileri bunu telafi edebilmek adına deplasmanda 3 puan almak istiyorlar. Ben Ankara'da zor maç olmasını bekliyorum ve size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.
MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Atakan Çankaya, Sarlija, Kitsiou, Pinto, Voca, Lukasik, Çekiçi, Paintsil, Lobzanidze, Bolingi
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Semih, Chebake, Hafez, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut
HATAYSPOR - KONYASPOR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2020 yılını lider kapatarak tüm taraftarını sevindiren Sarı-Kırmızılılar, ligde ne kadar iddialı olduğunu herkese kanıtladı. Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda iç sahada oynayacakları bu tarz maçlarda kayıp yaşamak istemiyorlar. Antalyaspor ise geçen hafta sahasında Hatay karşısında çok büyük şok yaşadı ve 6-0 gibi çok ağır mağlubiyet aldı. Ersun Hoca için bu mağlubiyet güven anlamında sarsıntı yaşatmış olsa da ben G.Saray karşısında daha iyi mücadele edeceklerine inanıyorum. Ancak güçleri yetmeyecektir diye düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Katranis, Billong, Pablo, Ruben Ribeiro, Aabid, Traore, Akintola, Boupendza, Mame Diouf
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Hadziahmetovic, Shengelia, Erdon Daci
GALATASARAY - ANTALYASPOR
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2020 yılını lider kapatarak tüm taraftarını sevindiren Sarı-Kırmızılılar, ligde ne kadar iddialı olduğunu herkese kanıtladı. Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda iç sahada oynayacakları bu tarz maçlarda kayıp yaşamak istemiyorlar. Antalyaspor ise geçen hafta sahasında Hatay karşısında çok büyük şok yaşadı ve 6-0 gibi çok ağır mağlubiyet aldı. Ersun Hoca için bu mağlubiyet güven anlamında sarsıntı yaşatmış olsa da ben G.Saray karşısında daha iyi mücadele edeceklerine inanıyorum. Ancak güçleri yetmeyecektir diye düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Belhanda, Oğulcan, Arda, Ömer, Emre Kılınç, Falcao
Antalyapor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz, Podolski, Amilton, Orgill
SİNAN BAYRAM'IN KUPONU
TOTTENHAM - LEEDS UNITED
BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Tottenham yaşadığı puan kayıplarının ardından 26 puanda kaldı ve haftaya 7. sırada girdi. Jose Mourinho sıralama olarak durumdan memnun değil ve bu hafta mutlak kazanmak istiyor. Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'ya yönelik göndermeler yaparak maçın ateşini yakan Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır. 23 puanlı Leeds United son iki lig maçını kazandı ama büyük maçlarda sıkıntılar yaşıyorlar. Açıkçası Tottenham karşısında sürpriz yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Harry Kane ve Heung-min Son gerekeni yapacaktır.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane
Leeds United: Meslier; Dallas, Ayling, Struijk, Alioski; Phillips; Raphinha, Rodrigo, Hernandez, Harrison; Bamford
WEST BROMWICH - ARSENAL
BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Liverpool deplasmanından beraberlikle çıkan West Bromwich Albion, Leeds United'a 5-0 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Bu mağlubiyet, Arsenal'e de biraz yol gösterecektir ama West Bromwich, Leeds maçına göre bu karşılaşmaya daha yüksek konsantrasyonla çıkacaktır. Arsenal, Brighton'ı yenerek derin bir nefes aldı ama yine henüz güvenilecek durumda değiller. Sıkıntılı iki takımın mücadelesinde taraf bahisinin yerine 2-3 gol tercihini değerlendirebiliriz.
MUHTEMEL 11'LER
West Bromwich Albion: Johnstone; Furlong, Ajayi, O'Shea, Peltier; Robinson, Pereira, Sawyers, Gallagher, Diangana; Grant
Arsenal: Leno; Bellerin, Holding, Mari, Tierney; Elneny, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Aubameyang
H. BERLIN - SCHALKE
GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Hertha Berlin sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Konuk ekip için 2020 kabus gibi geçti. Bu sezon ligin galibiyet alamayan tek takımı durumundalar. Ayrıca ligde geçen yıldan beri kazanamıyorlar. Berlin ise düşme potasının sadece 3 puan üzerinde. Son 6 maçta, 1 galibiyet alabildiler. Son olarak da deplasmanda Freiburg'a 4-1 kaybettiler. Schalke yeni yıl ile birlikte yeni bir sayfa açmak isteyecektir. Ancak Berlin de alt sıralardan kurtulmak istiyor. Ev sahibi ekip galibiyeti ve kg var arasında tercih yapılabilir.
MUHTEMEL 11'LER
Hertha Berlin: Schwolow- Pekarik, Torunarigha, Stark, Mittelstadt, Guendouzi, Darida, Lukebakio, Cunha, Dilrosun, Cordoba
Schalke: Rönnow- Oczipka, Ozan Kabak, Nastasic, Thiaw, Stambouli, Harit, Suat Serdar, Skrzybski, Uth, Raman
STUTTGART - LEIPZIG
GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında zirve takipçisi Leipzig deplasmanda Stuttgart'ın konuğu olacak. Konuk ekipte ligde sadece tek yenilgi aldı, onu da Gladbach deplasmanında yaşadılar. Sonrasına oynadıkları 7 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Ligde üst sıralarda yer alan ev sahibi Stuttgart ise ilginç bir istatistiğe sahip. Stuttgart, iç sahada son 2 sıradaki Schalke ve Mainz'in ardından en az puan toplayan takım. Henüz evlerinde oynadıkları maçlarda galibiyet alamadılar. Leipzig zirveyi yakından takip ediyor. Bu maçta da deplasmanda galip geleceklerdir.
MUHTEMEL 11'LER
Stuttgart: Kobel- Kempf, Stenzel, Anton, Fundu, Endo, Mangala, Sosa, Castro, Didavi, Gonzalez
Leipzig: Gulacsi- Halstenberg, Orban, Upamecano, Mukiele, Haidara, Sabitzer, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen
REAL BETIS - SEVILLA
GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'nın 17'nci haftasında Real Betis sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Konuk Sevilla, Real Madrid mağlubiyetinin ardından çıktığı 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Sevilla bu maçlarda kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Real Betis ise son 8 maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Şimdilik orta sıralardalar ancak üst üste kötü sonuç almaları halinde kendilerini düşme potasında bulabilirler. Son olarak deplasmanda Levante'ye 4-3 mağlup oldular. Aslında bireysel olarak iyi isimlere sahipler ama sonuçlar aynı orantıda değil. Sevilla bu deplasmanda kaybetmeyecektir. 1.5 üstü de banko kuponlarda yerini almalı.
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Ruiz, Miranda; Rodriguez, Guardado; Fekir, Canales, Ruibal; Sanabria
Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Gudelj, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Suso
R. MADRID - CELTA VIGO
GÖLGE ADAM: İspanya'da lider Atletico Madrid'i takibini sürdüren Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip, deplasmanda aldığı Elche beraberliğiyle ağır bir yara aldı. 2 maçları eksik ve liderin 2 puan gerisindeler. Celta ise yakaladığı çıkışla kendini üst sıralara attı. Son 6 maçta 16 puan almayı başardılar ki öncesinde oynadıkları 10 maçta sadece 7 puan almışlardı. Bunun yanında konuk ekip deplasmanda kazanmakta zorlanıyor. 8 maçta sadece 1 galibiyet aldılar, ancak 5 maçtan da 1'er puan çıkartmayı başardılar. Celta oldukça formda olsa da bu galibiyete ihtiyacı olan taraf Real Madrid. Zidane ve öğrencileri haftanın bankolarından olur.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Vazquez
Celta Vigo: Blanco; Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Mendez, D Suarez, Tapia, Nolito; Mina, Aspas
GÖLGE ADAM'IN KUPONU