2 Ocak Cumartesi iddaa tahminleri! Günün banko iddaa kuponları

Sporx iddaa ekibi, günün kazandıracak maçlarını sizler için açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
2 Ocak Cumartesi iddaa tahminleri! Günün banko iddaa kuponları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2021 10:00
2 Ocak Cumartesi günü Süper Lig'in yanı sıra Almanya, İspanya ve İngiltere'de oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR

SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında mücadele eden hatta ilk yarısını da iyi oynayan Sivasspor, özellikle kırmızı kart sonrasında dağıldı ve güçlü rakibine boyun eğmek zorunda kaldı. Lig sıralamasında hedeflerinin çok uzağındalar ve Denizlispor karşısında mutlak kazanmak istiyorlar. Açıkçası Denizlispor'un yeni hocası ile özellikle savunma tarafında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple size bu zorlu mücadelede 3,5 gol altı seçimini önereceğim.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Denizlispor: Hüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, Rodagella



ERZURUMSPOR - GAZİANTEP FK

SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Sezonun en flaş takımlarından birisi olan ve topladığı 27 puanla liderin sadece 2 puan gerisinde bulunan Gaziantep, aldığı tek mağlubiyetle de bu istatistik de ilk sırada yer alıyor. Elbette lig sonuna kadar mutlaka sıralamaları değişecektir ama yine de takdir edilmesi gereken performanslar sergiliyorlar. Erzurum ise adeta Mesut Bakkal ile hayat buldu. Bence Antep'i de zorlayacaklardır. Ben ev sahibinin puan almasını bekliyorum. 10 çifte şans seçimi ideal duruyor.

MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: Batuhan Ünsal, Gökhan Kardeş, Teikeu, Cenk Ahmet, Schwechlen, Osman, Obertan, Donald, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana-Biyik, Tosca, Djilbodji, Jefferson, Mirallas, Vetrih, Olkowski, Güray, Dicko, Muhammet Demir

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR

SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin son senelere damga vuran iki ekibi bu hafta sonu çok zorlu bir karşılaşmada mücadele verecekler. Alanyaspor lige çok iyi başladı ve liderlik koltuğunda oturdu ama son maçlarda özellikle deplasmanlarda beklenmedik mağlubiyetler aldı ve koltuğunu G.Saray'a devretti. Başakşehir ise son şampiyon olarak başladı sezonda zirvenin ciddi uzağında kalmış durumda. 16 puanla 16. Sıraya kadar düşmüş durumdalar ve artık kesinlikle hata yapma lüksler kalmadı. Ben çok keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. KG Var seçiminin de ideal tercih olacağı kanısındayım.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro,

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Cemali, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Chadli, Crivelli

ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR

SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda çok ciddi form yakalayan ve üst üste iyi sonuçlar alan Ankaragücü, biraz olsun morallendi ve en alt sıralardan kurtulmuş oldu. Bu iyi sonuçlara devam etmek ve daha da yukarılara çıkmak istiyorlar. Malatyaspor ise geçen hafta herkesi şaşırtan bir yenilgi aldı ve serisi sona erdi. Hamza Hoca ve öğrencileri bunu telafi edebilmek adına deplasmanda 3 puan almak istiyorlar. Ben Ankara'da zor maç olmasını bekliyorum ve size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Atakan Çankaya, Sarlija, Kitsiou, Pinto, Voca, Lukasik, Çekiçi, Paintsil, Lobzanidze, Bolingi

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Semih, Chebake, Hafez, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut

HATAYSPOR - KONYASPOR

SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2020 yılını lider kapatarak tüm taraftarını sevindiren Sarı-Kırmızılılar, ligde ne kadar iddialı olduğunu herkese kanıtladı. Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda iç sahada oynayacakları bu tarz maçlarda kayıp yaşamak istemiyorlar. Antalyaspor ise geçen hafta sahasında Hatay karşısında çok büyük şok yaşadı ve 6-0 gibi çok ağır mağlubiyet aldı. Ersun Hoca için bu mağlubiyet güven anlamında sarsıntı yaşatmış olsa da ben G.Saray karşısında daha iyi mücadele edeceklerine inanıyorum. Ancak güçleri yetmeyecektir diye düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Katranis, Billong, Pablo, Ruben Ribeiro, Aabid, Traore, Akintola, Boupendza, Mame Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Hadziahmetovic, Shengelia, Erdon Daci

GALATASARAY - ANTALYASPOR

SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2020 yılını lider kapatarak tüm taraftarını sevindiren Sarı-Kırmızılılar, ligde ne kadar iddialı olduğunu herkese kanıtladı. Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda iç sahada oynayacakları bu tarz maçlarda kayıp yaşamak istemiyorlar. Antalyaspor ise geçen hafta sahasında Hatay karşısında çok büyük şok yaşadı ve 6-0 gibi çok ağır mağlubiyet aldı. Ersun Hoca için bu mağlubiyet güven anlamında sarsıntı yaşatmış olsa da ben G.Saray karşısında daha iyi mücadele edeceklerine inanıyorum. Ancak güçleri yetmeyecektir diye düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Belhanda, Oğulcan, Arda, Ömer, Emre Kılınç, Falcao

Antalyapor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz, Podolski, Amilton, Orgill

SİNAN BAYRAM'IN KUPONU



TOTTENHAM - LEEDS UNITED

BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Tottenham yaşadığı puan kayıplarının ardından 26 puanda kaldı ve haftaya 7. sırada girdi. Jose Mourinho sıralama olarak durumdan memnun değil ve bu hafta mutlak kazanmak istiyor. Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'ya yönelik göndermeler yaparak maçın ateşini yakan Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır. 23 puanlı Leeds United son iki lig maçını kazandı ama büyük maçlarda sıkıntılar yaşıyorlar. Açıkçası Tottenham karşısında sürpriz yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Harry Kane ve Heung-min Son gerekeni yapacaktır.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane

Leeds United: Meslier; Dallas, Ayling, Struijk, Alioski; Phillips; Raphinha, Rodrigo, Hernandez, Harrison; Bamford

WEST BROMWICH - ARSENAL

BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Liverpool deplasmanından beraberlikle çıkan West Bromwich Albion, Leeds United'a 5-0 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Bu mağlubiyet, Arsenal'e de biraz yol gösterecektir ama West Bromwich, Leeds maçına göre bu karşılaşmaya daha yüksek konsantrasyonla çıkacaktır. Arsenal, Brighton'ı yenerek derin bir nefes aldı ama yine henüz güvenilecek durumda değiller. Sıkıntılı iki takımın mücadelesinde taraf bahisinin yerine 2-3 gol tercihini değerlendirebiliriz.

MUHTEMEL 11'LER

West Bromwich Albion: Johnstone; Furlong, Ajayi, O'Shea, Peltier; Robinson, Pereira, Sawyers, Gallagher, Diangana; Grant

Arsenal: Leno; Bellerin, Holding, Mari, Tierney; Elneny, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Aubameyang



H. BERLIN - SCHALKE

GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Hertha Berlin sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Konuk ekip için 2020 kabus gibi geçti. Bu sezon ligin galibiyet alamayan tek takımı durumundalar. Ayrıca ligde geçen yıldan beri kazanamıyorlar. Berlin ise düşme potasının sadece 3 puan üzerinde. Son 6 maçta, 1 galibiyet alabildiler. Son olarak da deplasmanda Freiburg'a 4-1 kaybettiler. Schalke yeni yıl ile birlikte yeni bir sayfa açmak isteyecektir. Ancak Berlin de alt sıralardan kurtulmak istiyor. Ev sahibi ekip galibiyeti ve kg var arasında tercih yapılabilir.

MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin: Schwolow- Pekarik, Torunarigha, Stark, Mittelstadt, Guendouzi, Darida, Lukebakio, Cunha, Dilrosun, Cordoba

Schalke: Rönnow- Oczipka, Ozan Kabak, Nastasic, Thiaw, Stambouli, Harit, Suat Serdar, Skrzybski, Uth, Raman

STUTTGART - LEIPZIG

GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında zirve takipçisi Leipzig deplasmanda Stuttgart'ın konuğu olacak. Konuk ekipte ligde sadece tek yenilgi aldı, onu da Gladbach deplasmanında yaşadılar. Sonrasına oynadıkları 7 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Ligde üst sıralarda yer alan ev sahibi Stuttgart ise ilginç bir istatistiğe sahip. Stuttgart, iç sahada son 2 sıradaki Schalke ve Mainz'in ardından en az puan toplayan takım. Henüz evlerinde oynadıkları maçlarda galibiyet alamadılar. Leipzig zirveyi yakından takip ediyor. Bu maçta da deplasmanda galip geleceklerdir.

MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Kobel- Kempf, Stenzel, Anton, Fundu, Endo, Mangala, Sosa, Castro, Didavi, Gonzalez

Leipzig: Gulacsi- Halstenberg, Orban, Upamecano, Mukiele, Haidara, Sabitzer, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

REAL BETIS - SEVILLA

GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'nın 17'nci haftasında Real Betis sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Konuk Sevilla, Real Madrid mağlubiyetinin ardından çıktığı 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Sevilla bu maçlarda kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Real Betis ise son 8 maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Şimdilik orta sıralardalar ancak üst üste kötü sonuç almaları halinde kendilerini düşme potasında bulabilirler. Son olarak deplasmanda Levante'ye 4-3 mağlup oldular. Aslında bireysel olarak iyi isimlere sahipler ama sonuçlar aynı orantıda değil. Sevilla bu deplasmanda kaybetmeyecektir. 1.5 üstü de banko kuponlarda yerini almalı.

MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Ruiz, Miranda; Rodriguez, Guardado; Fekir, Canales, Ruibal; Sanabria

Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Gudelj, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Suso

R. MADRID - CELTA VIGO

GÖLGE ADAM: İspanya'da lider Atletico Madrid'i takibini sürdüren Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip, deplasmanda aldığı Elche beraberliğiyle ağır bir yara aldı. 2 maçları eksik ve liderin 2 puan gerisindeler. Celta ise yakaladığı çıkışla kendini üst sıralara attı. Son 6 maçta 16 puan almayı başardılar ki öncesinde oynadıkları 10 maçta sadece 7 puan almışlardı. Bunun yanında konuk ekip deplasmanda kazanmakta zorlanıyor. 8 maçta sadece 1 galibiyet aldılar, ancak 5 maçtan da 1'er puan çıkartmayı başardılar. Celta oldukça formda olsa da bu galibiyete ihtiyacı olan taraf Real Madrid. Zidane ve öğrencileri haftanın bankolarından olur.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Vazquez

Celta Vigo: Blanco; Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Mendez, D Suarez, Tapia, Nolito; Mina, Aspas

GÖLGE ADAM'IN KUPONU





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için