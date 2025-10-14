18 yaş altı en iyi genç yeteneklerde iki Türk!

The Guardian, dünya futbolunun 18 yaş altı kategorisinde en iyi 60 genç yeteneğini derledi.
60 kişilik listede iki Türk futbolcu yer aldı. Listede Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ve Galatasaray'ın 17 yaşındaki 10 numarası Furkan Koçak yer aldı.
Listede Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak olan Senegalli Amara Diouf da yer aldı.
Ayrıca listede Paris-Saint Germain'den Ibrahim Mbaye, Bayern Münih'ten Lennart Karl, Milan'dan Francesco Camarda, Dortmund'dan Samuele Inacio ve Barcelona'dan Dro Fernandez ile Toni Fernandez gibi isimler de yer aldı.
