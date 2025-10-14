14 Ekim
Estonya-Moldova
1-043'
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
2-045'
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

18 yaş altı en iyi genç yeteneklerde iki Türk!

Guardian'ın hazırladığı dünya futbolunun 18 yaş altı kategorisinde en iyi 60 genç yeteneği arasında iki Türk futbolcu yer aldı.

14 Ekim 2025 18:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
The Guardian, dünya futbolunun 18 yaş altı kategorisinde en iyi 60 genç yeteneğini derledi.

60 kişilik listede iki Türk futbolcu yer aldı. Listede Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ve Galatasaray'ın 17 yaşındaki 10 numarası Furkan Koçak yer aldı.

Listede Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak olan Senegalli Amara Diouf da yer aldı.

Ayrıca listede Paris-Saint Germain'den Ibrahim Mbaye, Bayern Münih'ten Lennart Karl, Milan'dan Francesco Camarda, Dortmund'dan Samuele Inacio ve Barcelona'dan Dro Fernandez ile Toni Fernandez gibi isimler de yer aldı.  


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.