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13. Koç Spor Fest Kış Oyunları

Koç Holding tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Koç Spor Fest organizasyona 40'a yakın üniversiteden 600'ü aşkın sporcu katıldı. 5 gün süren organizasyonda erkek ve kadın sporcular rüzgarlı havaya rağmen kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: AA
13. Koç Spor Fest Kış Oyunları
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04 Mart 2018 16:59
Erzurum'da, Koç Holding tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Koç Spor Fest organizasyonunun ilk ayağı "Kış Oyunları", final yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye'de kayak ve snowboard kategorilerinde üniversiteler arası tek resmi yarış olma özelliği taşıyan organizasyona 40'a yakın üniversiteden 600'ü aşkın sporcu katıldı.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelin pistinde 5 gün süren organizasyonda erkek ve kadın sporcular, kayak ve snowboard kategorilerinde dereceye girebilmek için rüzgarlı havaya rağmen kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonunda sıralama şöyle oluştu:

- Kayak

Erkekler:

1- Atatürk Üniversitesi

2- Uludağ Üniversitesi

3- Özyeğin Üniversitesi

Kadınlar:

1- Koç Üniversitesi

2- Atatürk Üniversitesi

3- Yeditepe Üniversitesi

- Snowboard

Erkekler:

1- Atatürk Üniversitesi

2- Sabancı Üniversitesi

3- İstanbul Üniversitesi

Kadınlar:

1- İstanbul Üniversitesi

2- Koç Üniversitesi

3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

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