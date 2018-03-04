13. Koç Spor Fest Kış Oyunları

Erzurum'da, Koç Holding tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Koç Spor Fest organizasyonunun ilk ayağı "Kış Oyunları", final yarışlarıyla tamamlandı.Türkiye'de kayak ve snowboard kategorilerinde üniversiteler arası tek resmi yarış olma özelliği taşıyan organizasyona 40'a yakın üniversiteden 600'ü aşkın sporcu katıldı.Palandöken Dağı'ndaki bir otelin pistinde 5 gün süren organizasyonda erkek ve kadın sporcular, kayak ve snowboard kategorilerinde dereceye girebilmek için rüzgarlı havaya rağmen kıyasıya mücadele etti.Yarışlar sonunda sıralama şöyle oluştu:1- Atatürk Üniversitesi2- Uludağ Üniversitesi3- Özyeğin Üniversitesi1- Koç Üniversitesi2- Atatürk Üniversitesi3- Yeditepe Üniversitesi1- Atatürk Üniversitesi2- Sabancı Üniversitesi3- İstanbul Üniversitesi1- İstanbul Üniversitesi2- Koç Üniversitesi3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi