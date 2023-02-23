12 Dev Adam, Letonya ile 17. kez karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam, Letonya ile 17. kez karşılaşacak
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23 Şubat 2023 14:38
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 24 Şubat Cuma günü karşılaşacak Türkiye ile Letonya, 17. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım, ilk kez 1966'da hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi. Bu müsabakadan Letonya 83-63 galip ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Letonya arasındaki son randevu ise 25 Ağustos 2022'de gerçekleşti. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı ev sahibi takım 111-85 kazandı.

Türkiye, Letonya ile oynadığı 16 maçın 10'unda rakibine üstünlük kurarken, 6'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.

 

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