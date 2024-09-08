10 kişi İspanya, İsviçre'ye acımadı!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında İsviçre'yi 4-1 mağlup etti.

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10 kişi İspanya, İsviçre'ye acımadı!
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08 Eylül 2024 23:59
İspanya, UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında İsviçre ile karşılaştı. Geneve Stadı'nda oynanan maçı İspanya 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Joselu, 13 ve 77. dakikalarda Fabian Ruiz, 80. dakikada ise Ferran Torres kaydetti. İsviçre'nin tek golü 41. dakikada Zeki Amdouni'den geldi.

İspanya'da Le Normand, 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını uzun bir süre 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla İspanya gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana çıktı. İsviçre ise 0 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İspanya, Danimarka ile oynayacak. İsviçre ise Sırbistan ile karşılaşacak.

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