Dallas Mavericks forveti Anthony Davis'in, sol baldırındaki kas zorlanması nedeniyle en az 7–10 gün daha forma giyemeyeceği açıklandı.Mavericks, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada 10 kez All-Star seçilmiş Davis'in yaklaşan iki maçlık deplasman turunu kaçıracağını duyurmuştu. O tarihten bu yana Davis sekiz maç üst üste kaçırdı ve en iyi ihtimalle 10 günlük süre sonunda dönerse altı maç daha kaçırmış olacak.32 yaşındaki Davis, sakatlığı 29 Ekim'de Indiana Pacers'a karşı oynanan maçın henüz altıncı dakikasında yaşamadan önce sezonun ilk dört karşılaşmasında 25 sayı, 11.8 ribaunt, 2.8 asist, 1.8 top çalma ve 1.5 blok ortalamalarıyla ligde etkileyici bir başlangıç yapmıştı.Dallas, Davis'in dört tam maç oynadığı bölümde 1-3 derecesine sahipti. Ancak Davis'in yokluğunda oynanan sekiz maçın sadece birini kazanabildiler: Washington Wizards'a karşı alınan 111-105'lik galibiyet. Bu performans, Mavericks'i ligde yalnızca birer galibiyeti olan dört takımla beraber en alt sıralara yaklaştırdı.Davis, Luka Doncic'in Şubat ayında Los Angeles Lakers'a takas edildiği dev hamlede Dallas'ın en büyük karşılığı olmuştu. Ancak yaşadığı sakatlıklar, yıldız oyuncunun Dallas'taki sürekliliğini tamamen sekteye uğrattı. Davis, takım debutunda kasık sakatlığını nüksettirdiği 8 Şubat'tan sonra 18 maç üst üste kaçırmış, döndükten sonra ise sadece sekiz maçta forma giyebilmişti.Dallas, salı günü organizasyonun genel menajeri Nico Harrison'ı görevden aldı. Harrison, beşinci yılında takımın basketbol operasyonlarının başındaydı ve 2024 NBA Finalleri'ne çıkan kadroyu kuran isimdi.