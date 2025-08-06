06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
18:00
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
20:00
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
20:30
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
21:30
06 Ağustos
Nice-Benfica
22:00
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
22:00

Fenerbahçe'ye Talisca'dan müjde var

Fenerbahçe'nin Feyenoord deplasmanı için açıkladığı kamp kadrosunda kendisine yer bulamayan Anderson Talisca, Kadıköy'de takımının yanında olacak.

calendar 06 Ağustos 2025 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 10:40
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Talisca'dan müjde var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

UEFA'ya verilen listede yer alan isimlerden İsmail Yüksek ve Anderson Talisca, bu önemli mücadelede kamp kadrosunda yer almadı.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Feyenoord karşısında forma giymeyecek ancak rövanş mücadelesinde, Kadıköy'de takımının yanında olacak. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.