Fenerbahçe'ye Talisca'dan müjde var

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
UEFA'ya verilen listede yer alan isimlerden İsmail Yüksek ve Anderson Talisca, bu önemli mücadelede kamp kadrosunda yer almadı.
Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Feyenoord karşısında forma giymeyecek ancak rövanş mücadelesinde, Kadıköy'de takımının yanında olacak.
UEFA'ya verilen listede yer alan isimlerden İsmail Yüksek ve Anderson Talisca, bu önemli mücadelede kamp kadrosunda yer almadı.
Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Feyenoord karşısında forma giymeyecek ancak rövanş mücadelesinde, Kadıköy'de takımının yanında olacak.