Ziraat Bankkart deplasmanda Bursa'ya set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart deplasmanda Bursa'ya set vermedi
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08 Ocak 2023 17:17
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Berat Fırat Emre, Batur Emre, Metin Toy, Bahov, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Can Erenhan, Fatih Cihan)

Ziraat Bankkart: Matt, Tunstra, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Setler: 23-25, 17-25, 23-25

Süre: 83 dakika (30, 24, 29)

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