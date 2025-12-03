Zeren Spor, gruptaki ilk galibiyeti aldı!

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Zeren Spor, Polonya'nın LKS Commercecon takımını konuk etti.
TVF Ziraat Bankkart'ta oynanan mücadeleyi Zeren Spor, 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Zeren Spor, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)
Zeren Spor: Gatina, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Aleksic, Malinov (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Küçükaslan, Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Mihajlovic)
LKS Commercecon: Obiala, Gajer, Brambilla, Stefanik, Hryshchhuk, Szczyrba (Pawloska, Bidias, Cechetto, Kowalczyk)
Setler: 25-19, 27-25, 25-20
Süre: 85 dakika (26, 29, 30)
