Zengin: 'Sorun orta saha ve açıkta'

Beşiktaş'ın Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası beIN Sports'ta Tolga Zengin karşılaşmayı değerlendirdi.



Beşiktaş'ın orta saha ve kanatlarda sorun yaşadığını belirten Zengin, "Beşiktaş oyunun iki tarafında da başarılı olamadı. İkili mücadelelerde çok eksikti. Açıklar oyunu besleyemedi, orta sahalar da aynı şekilde. Redmond sezon başından beri isteneni veremiyor. N'Koudou geniş alan seven oyuncu diyoruz ama bu maçta kullanamadı" diye konuştu.



Beşiktaş'ın Salih Uçan oynadığı zaman orta sahada daha etkili oynadığını söyleyen Zengin, "Beşiktaş'ın orta saha ve açıktaki sıkıntıları belli. Salih oynadığında Gedson'u da daha iyi kullanabiliyorsun. Kanatta da Ghezzal olmadığından eksiklikler görülüyor" değerlendirmesini yaptı.





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