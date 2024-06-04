🚑Zehra Güneş'ten sakatlığı için açıklama!



"Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum.



Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da… pic.twitter.com/O0dqy6TtlM



— Sporx (@sporx) June 4, 2024

Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, Instagram hesabından sakatlığı ile ilgili açıklamada bulundu.VNL'i kapattığını açıklayan Güneş sözlerini 'Paris'te görüşmek üzere' diyerek tamamladı.Filenin Sultanları, ABD karşısında 3-2'lik skorla kazanarak hanesine 2.97 puan yazdırdı. ABD'den ise 2.97 puan silindi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD maçında aldığı galibiyetle puanını 388.69'a yükseltti. Türkiye'nin galibiyetinin ardından VNL'de 2'nci haftanın dünya sıralamasındaki lideri değişmedi. Filenin Sultanları'nın zirvede yer aldığı sıralamada son durum şu şekilde:1-) 388.69 puan - Türkiye2-) 382.13 puan - Brezilya3-) 373.16 puan - Polonya4-) 358.51 puan - İtalya5-) 346.78 puan - Amerika6-) 329.62 puan - Japonya7-) 327.57 puan - Çin8-) 324.00 puan - Sırbistan