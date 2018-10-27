Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure, 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından kısa bir açıklamada bulundu.
"DOUKARA İLE OYNARKEN ZORLANDIK"
Skorun kötü olmadığını savunan Senegalli savunma oyuncusu "Antalyaspor iyi futbol oynayan iyi bir ekip, Doukara da güçlü ve iyi bir forvet maç içinde onunla oynarken zorlandık. Ancak ben skorun kötü olduğunu düşünmüyorum iyi yanlarına bakmalıyız diye düşünüyorum." dedi.
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"DOUKARA İLE OYNARKEN ZORLANDIK"
Skorun kötü olmadığını savunan Senegalli savunma oyuncusu "Antalyaspor iyi futbol oynayan iyi bir ekip, Doukara da güçlü ve iyi bir forvet maç içinde onunla oynarken zorlandık. Ancak ben skorun kötü olduğunu düşünmüyorum iyi yanlarına bakmalıyız diye düşünüyorum." dedi.
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