Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaile 1-1 berabere kalanNijeryalı futbolcusu, 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Karşılaşma öncesinde sakatlığı olduğunu belirtenZor ve iyi bir maç oldu. Çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik, maalesef istediğimiz sonucu alamadık." dedi.Karşılaşmanın 90+3. dakikasındayerde kalıp penaltı beklediği pozisyon için de konuşan Nijeryalı orta saha, "ifadelerini kullandı.