  •  
    Ve Emre Mor ile Okay oynadı, Celta fark yaptı
  •  
    Çağlar, Premier Lig'de ilk maçına çıktı! Sonuç...
  •  
    Dünyanın en iyisi oldu! Altın madalyayı getirdi!
  •  
    Onyekuru çok sinirlendi "Hep onun yüzünden..."
  •  
    Terim'den gençlik aşısı! Krizi fırsata çevirecek...

Onazi: "Burak'ın pozisyonu kesinlikle penaltı!"

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, 1-1 sona eren Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Onazi: 'Burak'ın pozisyonu kesinlikle penaltı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2018 21:29
İlgili Haberler
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesinde sakatlığı olduğunu belirten Onazi, "İlk önce maç için Tanrı'ya şükretmem gerekiyor. Ağrılarım vardı ama doktorlarımız iyi bir iş çıkardılar ve oynayabildim. Zor ve iyi bir maç oldu. Çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik, maalesef istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

"BURAK'IN POZİSYONU KESİNLİKLE PENALTI"
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerde kalıp penaltı beklediği pozisyon için de konuşan Nijeryalı orta saha, "İkinci penaltı pozisyonunu soyunma odasında izlediğimizde kesinlikle penaltı olduğunu gördük ancak hakem penaltı noktasını göstermedi." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için