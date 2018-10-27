Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma öncesinde sakatlığı olduğunu belirten Onazi, "İlk önce maç için Tanrı'ya şükretmem gerekiyor. Ağrılarım vardı ama doktorlarımız iyi bir iş çıkardılar ve oynayabildim. Zor ve iyi bir maç oldu. Çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik, maalesef istediğimiz sonucu alamadık." dedi.
"BURAK'IN POZİSYONU KESİNLİKLE PENALTI"
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerde kalıp penaltı beklediği pozisyon için de konuşan Nijeryalı orta saha, "İkinci penaltı pozisyonunu soyunma odasında izlediğimizde kesinlikle penaltı olduğunu gördük ancak hakem penaltı noktasını göstermedi." ifadelerini kullandı.
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Karşılaşma öncesinde sakatlığı olduğunu belirten Onazi, "İlk önce maç için Tanrı'ya şükretmem gerekiyor. Ağrılarım vardı ama doktorlarımız iyi bir iş çıkardılar ve oynayabildim. Zor ve iyi bir maç oldu. Çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik, maalesef istediğimiz sonucu alamadık." dedi.
"BURAK'IN POZİSYONU KESİNLİKLE PENALTI"
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerde kalıp penaltı beklediği pozisyon için de konuşan Nijeryalı orta saha, "İkinci penaltı pozisyonunu soyunma odasında izlediğimizde kesinlikle penaltı olduğunu gördük ancak hakem penaltı noktasını göstermedi." ifadelerini kullandı.
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