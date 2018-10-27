TRABZONSPOR'DA OFSAYT VE PENALTI İTİRAZI

YUSUF YAZICI 11'DE, ABDÜLKADİR KULÜBEDE

ANTALYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.15. dakikada Yekta Kurtuluş kısa pasını Souleymane Doukara'ya gönderdi. Topla buluşantopu sağına çekti ve yerden sert vuruşunu kaleye gönderdi. Buuzak direğe de çarpıp27. dakikada Aly Cissokho, Burak Yılmaz'ı ceza sahası içinde formasından çekerek yere indirdi ve penaltıya sebebiyet verdi. 28'deatışı için topun başına geçenkalenin soluna şutunu gönderdi. Kaleci Ruud Boffin köşeyi doğru tahmin etti ancak buBu sonucun ardından Antalyaspor puanını 17'ye, Trabzonspor ise 15'e yükseltti.Antalyaspor, bir sonraki maçında Kasımpaşa ile 3 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise 4 Kasım Pazar günü Bursaspor'u ağırlayacak.83. dakikada Trabzonspor üstünlüğe çok yaklaşdı. Defansın arkasına hareketlenen Burak Yılmaz, topu ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından karar değişmedi ve Burak Yılmaz'ın ağları bulan topu gol değeri kazanmadı.90+3. dakikada ise yine Burak Yılmaz, ceza alanı içinde Salih Dursun ile girdiği ikili mücadelenin ardından penaltı bekledi. VAR hakemlerinin incelediği pozisyon sonrasında devam kararı verdi, tecrübeli oyuncu büyük üzüntü yaşadı.Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da kadro tercihleri dikkati çekti.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta golsüz sona eren Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Bordo-mavili teknik adamın başlangıç 11'ine yazdığı isimlerden Pereira, ısınma bölümünde hastalığı nedeniyle kendini iyi hissetmediğini sağlık ekibine ileterek soyunma odasının yolunu tuttu. Karaman, bu oyuncunun yerine Zeki Yavru'yu ilk 11'de sahaya sürdü.Karaman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Amiri ve Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Olcay Şahan ile Yusuf Yazıcı'ya forma verdi.Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu bir değişiklik yaptı.Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan ve hafta içi el parmağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan Celustka'nın yerine, Salih Dursun'a şans tanıdı.Öte yandan, seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Türk bayrağı taşıyan çocuklarla çıktı.2. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in sol kanattan ortasında top, Doğukan Sinik'in kafasından sekti. Ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Yekta Kurtuluş'un şutunda top, kaleci Onur Kıvrak da kaldı.6. dakikada Maicon'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Onur topu kontrol etti.7. dakikada Diego'nun defans arkasına pasında topla buluşup ceza sahasına giren Maicon'un sol çaprazdan kaleye şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.12. dakikada Salih Dursun'un pasıyla defans arkasına sarkan Nazım Sangare, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda kaleci Onur, iki hamleyle topu kontrol etti.24. dakikada Onazi'nin pasında, Diego'nun ters vuruşu sonrası top ceza sahası içinde Rodallega'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.27. dakikada Cissokho'nun ceza sahası içinde Burak Yılmaz'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.31. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Rodallega'nın şutunda, top kaleci Boffin'in bacağına çarpıp oyun alanına geri döndü.51. dakikada Hakan Özmert'in orta olarak kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Diego'nun kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.52. dakikada Cissokho'nun ara pasına hareketlenip sol çaprazdan ceza sahasına giren Maicon, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Maicon'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.54. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega'nın rövaşata şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.62. dakikada Trabzonsporlu oyuncuların paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasında, Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Boffin gole izin vermedi.71. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Onur Kıvrak topu son anda kornere çeldi.83. dakikada Maicon'un pasında topla buluşup ceza sahasına hareketlenen Doukara'nın şutunda, kaleci Onur meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.AntalyaYaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet ÇiçekBoffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Cissokho, Chico, Yekta Kurtuluş (Dk. 76 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert (Dk. 62 Zeki Yıldırım), Maicon, Doğukan Sinik (Dk. 82 Serdar Özkan), DoukaraOnur Kıvrak, Zeki Yavru, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Rodallega (Dk. 90+1 Ekuban), Olcay Şahan (Dk. 81 Amiri), Burak YılmazDk. 15 Doukara (Antalyaspor), Dk. 28 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Trabzonspor)Dk. 27 Cissokho, Dk. 62 Chico (Antalyaspor), Dk. 90+5 Burak Yılmaz (Trabzonspor)