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Salih Dursun: "Penaltı ya da değil diyemem"

Antalyaspor'da Salih Dursun, 1-1 sona eren Trabzonspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu için konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Salih Dursun: 'Penaltı ya da değil diyemem'
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27 Ekim 2018 21:45
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Antalyaspor'dan Salih Dursun, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

90+3. dakikada Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonda mücadeleye girdiği oyuncu olan Salih Dursun, "Penaltı pozisyonunu izlemem lazım. Tam net penaltı ya da değil diyemem. Burak abi çok sinirlendi, 'sakin ol abi, varsa verir diyorum' ben de. Dediğim gibi, tekrar izlemem lazım pozisyonu" ifadesini kullandı.

Rodallega ve Burak Yılmaz ikilisinin çok tehlikeli olduğunu kaydeden Salih, "Trabzonspor, Türkiye'nin en iyi forvet ikilisine sahip. Onlara karşı çok zorlandım" dedi.

Eski takımındaki arkadaşlarına mesajı olup olmadığı sorulan Salih Dursun, "Trabzonspor'da oyuncuların biraz sakin kalması lazım. Sallayayım biraz oyunculara. Şaka, şaka.... Trabzonspor benim için her zaman özel bir yerdir" diye konuştu.



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