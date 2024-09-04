Yusuf Yazıcı için dev iddia!

Lille ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, aralarında Manchester United, Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa gibi ekiplerin yer aldığı Premier Lig takımlarına önerildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı için dev iddia!
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04 Eylül 2024 21:14
Lille ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

27 yaşındaki milli futbolcunun, Aston Villa, Tottenham, Newcastle United, Wolverhampton, Southampton, Fulham, West Ham United ve Manchester United gibi İngiliz ekiplerine önerildiği öne sürüldü.

GALATASARAY VE LAZIO

Öte yandan Yusuf Yazıcı'yla İtalya'dan Lazio'nun da ilgilendiği ve Galatasaray'ın milli futbolcuyu tekrar Türkiye'ye getirmek istediği iddia edildi.

Yusuf Yazıcı'nın adı daha önce Nice, Olympiakos, Lyon, Betis, Al Arabi gibi ekiplerle de anılmıştı.

Yusuf Yazıcı, son kulübü Lille'de 135 maçta 29 gol, 15 asistlik performans ortaya koymuştu.

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