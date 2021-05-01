Yusuf Şimşek'ten teşvik tepkisi!

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, 3-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Hakemlere eleştiride bulunan Şimşek, şunları kaydetti:



"Söyleyeceklerim kesinlikle Adana Demirspor'un galibiyetine gölge düşürmesin, onları tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda 3 takıma da başarılar diliyorum. Maçın ilk yarısında Okan Alkan'ın sarı kart gördüğü pozisyon direk kırmızı karttı. Diğer bir pozisyon, ikinci yarı mağlupken Manaj'ın attığı gol var. Hakem ofsayt verdi, bu hakem hataları hep bize mi denk geliyor. Hakemlerimizin biraz daha adaletli olmasını isteriz. Gururumuzla mücadelemizi yaptık. Ben futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Son maçımız kaldı. Altınordu maçına da aynı ciddiyetle hazırlanıp, son maçımızda bize yakışır bir şekilde oynayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir kaç gündür, bir takımın antrenörü 5 genç oynatacak, bir takımın antrenörü Samsunspor'dan teşvik mi aldı Balıkesirspor gibi saçma sapan söylemler oldu. Biz buna çanak tutacak insanlar değiliz. Yıllardır bu camianın içerisindeyiz, çok şükür hep anlımızın akıyla gezdik, gezmeye devam edeceğiz. Ben bu hocalarıma da yakıştıramadım."



