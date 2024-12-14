Yusuf Şimşek: 'Haftalar sonra kazanmak güzel'

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, "Haftalar sonra galip gelmek güzel bir duygu, sevindirici." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şimşek, sahaya galibiyet için çıktıklarını anlattı.



Maçın ilk yarısını kötü geçirdiklerini aktaran Şimşek, şöyle konuştu:



"İkinci yarı yaptığımız değişiklikler, galip gelmemize ve bizi mutlu etmeye sebep oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Haftalar sonra galip gelmek güzel bir duygu, sevindirici. Bizim yolumuz çok zor, dikenli. Gençlerbirliği maçından sonra başkanımızla, yönetimimizle konuşup transferler yaparak Adanaspor'u layık olduğu yerde bırakmak istiyoruz."



