Yusuf Kabadayı'dan sürpriz transfer

Bayern Münih, genç oyuncu Yusuf Kabadayı'nın Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Yusuf Kabadayı'dan sürpriz transfer
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04 Temmuz 2024 10:18
Son güncelleme 04 Temmuz 2024 10:23
Türk kulüplerinin transfer gündeminde olan Yusuf Kabadayı, sürpriz bir transfer yaptı.

Bayern Münih, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı'nın Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Kabadayı'ya gelecek için iyi şanslar dilendi.

BONSERVİSİ 900 BİN EURO

Alman basınında yer alan habere göre; Augsburg, 900 bin euro bonservis bedeliyle Yusuf Kabadayı'yı kadrosuna kattı. 

TÜRKİYE İLE ANILIYORDU

Yusuf Kabadayı'nın ismi Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray'la anılıyordu.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu 2. Bundesliga ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Yusuf Kabadayı, 24 maçta 4 gol atmıştı.

Bundesliga ekibi Augsburg ise geçen sezonu 39 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

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