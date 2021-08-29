Yusuf Erdoğan: "Galatasaray'a karşı gurur verici"

Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Yusuf Erdoğan: 'Galatasaray'a karşı gurur verici'
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29 Ağustos 2021 21:41
Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları...

"44 dakika Galatasaray'ın üstünlüğü ile geçen maç oldu. İlk yarı bitmeden gelen gol, bir şeylerin değişeceğini gösterdi. İkinci yarıya daha motive çıktık, kazanabilirdik. Galatasaray 10 günde 4. maçını oynadı, bu zor iş. Yorgun olduklarını biliyorduk. Biz de maç oynamadık ama sezon başı kampları ağır geçiyor. Biz de yorgunuz. Galatasaray'a karşı 2-02dan 2-2'ye gelmek onur verici."


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