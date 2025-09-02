Yusuf Akçiçek: "Mourinho, benim futboldaki babam"

Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, ilk röportajında Mourinho için "Futboldaki babam" dedi. Genç yıldız, Suudi ekibiyle tüm kupaları kazanmak istediğini belirtti.

calendar 02 Eylül 2025 18:24 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: alhilal.com
Yusuf Akçiçek: 'Mourinho, benim futboldaki babam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan genç yetenek Yusuf Akçiçek, yeni takımında ilk röportajını verdi.
 
Hem Fenerbahçe günlerine dair samimi açıklamalarda bulunan hem de Al Hilal hedeflerini paylaşan Akçiçek, dikkat çeken ifadeler kullandı.
 
"Fenerbahçe altyapısında oynarken hep A takımla antrenman yapmayı hayal ederdim. Yatağa yattığımda taraftarlarımızın önünde oynamanın hayalini kurardım." diyen Yusuf, sarı-lacivertli kulüpte yaşadığı gelişim sürecine de değindi.
 
"MOURINHO FUTBOLDAKİ BABAM"
 
Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler sarf eden 19 yaşındaki futbolcu, "Mourinho ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Bana inandı ve bana zorlu maçlarda şans verdi. Bu yüzden Mourinho benim futboldaki babam." dedi.
 
"AL HILAL, DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN"
 
Al Hilal'e transfer sürecinden ve yeni hedeflerinden de bahseden Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan temsilcisinin küresel bir güç haline geldiğini şu sözlerle anlattı:
 
"Al Hilal çok büyük kulüp. Sadece Orta Doğu'da değil tüm dünyada. Takımda iyi bir teknik adam ve çok büyük isimler var. Sadece kupalar kazanmak istiyorum."
 
Genç oyuncu, Suudi Ligi'nin gelişimine de dikkat çekerek şunları söyledi:
 
"Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Suudi Ligi sürekli gelişiyor. Al Hilal olarak dünyaya geliştiğimizi gösteriyoruz. Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City'i yendik. Bütün kupaları kazanmak istiyorum."
 
Al Hilal'de yeni bir sayfa açan Yusuf Akçiçek'in performansı, hem Suudi futbolseverler hem de Fenerbahçe camiası tarafından merakla takip edilecek.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.