Yunus Akgün'den 10 numara performans!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla geçerken, gecenin yıldızlarından biri Yunus Akgün oldu.











Teknik Direktör Okan Buruk'un 10 numara pozisyonunda görev verdiği milli futbolcu, sergilediği performansla taraftarların ve futbol otoritelerinin beğenisini topladı.







Takım arkadaşı Leroy Sane ile gösterdiği uyum da dikkat çekti.











Yorumculardan da Yunus'a övgü vardı. Uğur Meleke, "Galatasaray, ofansif bir orta saha arıyor ama Yunus öyle bir oynuyor ki belki de o transfer planlamasını değiştirecek." diyerek oyuncunun transfer politikasını etkileyebileceğini vurguladı.











Levent Tüzemen ise genç yıldızın liderlik vasıflarına dikkat çekerek, "Yunus Akgün çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ı Kayseri'de bir lider gibi yönetti. Savunmaya geldi, top aldı; Galatasaray'ı hücuma hızlı ataklarla taşıdı. Ayrıca Yunus, Sane ile de uyumlu bir birliktelik gösterdi. Bu ikili, bu sezon Galatasaray hücum hattında etkili işler yapacaktır. Okan hoca da 10 numara gibi oynattığı Yunus'un performansını gördükten sonra elinin güçlü olduğunu anlayacak ve rahatlayacak." ifadelerini kullandı.











Bu performansın ardından gözler, Okan Buruk'un Yunus Akgün'e sezon boyunca nasıl bir rol vereceğine çevrildi.











Galatasaray'da orta saha planlaması yeniden şekillenebilir.



